St. Pauli – Karlsruhe 0:3: Abstiegsplatz! KSC reißt die Kiezkicker in den Keller

Der FC St. Pauli hat den Sprung in die obere Tabellenregion der 2. Bundesliga verpasst. Gegen den Karlsruher SC verlor die Mannschaft von Trainer Timo Schultz mit 0:3 (0:1) und rutscht damit sogar auf Abstiegsplatz 17 ab. Marco Thiede (4.), Jerome Gondorf (50.) und Philipp Hofmann (76.) erzielten die Treffer für die Gäste aus Karlsruhe.

Die Begegnung ohne Zuschauer am Millerntor begann mit einem Kuriosum. Marco Thiede schloss aus der Distanz ab, der Ball prallte an den Pfosten und von dort an Torhüter Robin Himmelmann. Beim Versuch, die Kugel abzuwehren, rutschte er allerdings mit dem Ball ins Tor – der die Linie dabei mit vollem Durchmesser überquerte (4.).

Der Schiedsrichter ließ das Spiel zunächst weiterspielen, weil die Goal-Control-Technik möglicherweise nicht anschlug. Dann bekam der Unparteiische aber einen Hinweis vom Videoassistenten, unterbrach die Begegnung – und gab schließlich den frühen Führungstreffer für die Karlsruher.

St. Pauli ließ sich von dem Treffer beeindrucken und brauchte eine Weile, um wieder ins Spiel zu finden. Die Gastgeber hatten viel Ballbesitz, konnten die Lücke in der Abwehr des KSC aber nicht finden, weil die Gäste sehr solide verteidigten und nichts zuließen.

Stattdessen sorgte Karlsruhe kurz nach dem Seitenwechsel selbst für den nächsten Höhepunkt. Jerome Gondorf profitierte von einem unglücklichen Abpraller und erhöhte mit dem zweiten Torschuss der Badener auf 2:0 (50.).

Auch in der Folge tat sich der Kiezklub weiter schwer und hatte Mühe, gefährlich vor dem Tor des KSC aufzutauchen. Erst in der Schlussphase erhöhte St. Pauli den Druck in der Offensive noch einmal, wurde aber ausgebremst: Philipp Hofmann sorgte nach 76 Minuten per Kopf für die Entscheidung.

Die Kiezkicker rutschen mit der Niederlage auf Platz 17 ab und stehen jetzt auf einem direkten Abstiegsplatz. Im siebten Spiel der Saison steht St. Pauli weiter bei nur einem Sieg, während sich der nun punktgleiche Karlsruher SC dank des besseren Torverhältnisses sogar über den Strich schieben konnte.

Abpfiff!

90.+4 Min Pfosten! Karlsruhe hat viel Platz im gegnerischen Strafraum, Goller bedient Gueye in der Nähe des Elfmeterpunktes. Sein Flachschuss klatscht allerdings nur gegen den rechten Pfosten und von dort aus zurück ins Feld.

90.+2 Min Ein weiteres Mal marschiert St. Pauli nach vorne und erarbeitet sich den nächsten Eckstoß. Aus der zweiten Reihe will Buballa den Ball noch einmal in den Strafraum heben, findet aber keinen Abnehmer.

90.+1 Min Es gibt vier Minuten Nachspielzeit.

89. Min Auch diese Standardsituation ist keine Gefahr für den KSC, der die letzten Minuten dieser Partie nun einfach noch herunterspielt.

88. Min St. Pauli bekommt noch einmal einen Eckstoß. Ist das schon die letzte Gelegenheit in dieser Partie?

87. Min Beim Karlsruher SC wird Jung anstelle von Thiede das Spiel beenden.

86. Min Auch bei St. Pauli gibt es einen letzten Wechsel: Kyereh geht runter, Tashchy ist neu dabei.

85. Min Der KSC wechselt aus: Gueye bekommt noch ein paar Minuten und ersetzt Torschütze Hofmann.

84. Min Sechs Minuten sind noch zu spielen. Es deutet vieles darauf hin, als sei die Begegnung entschieden.

81. Min Jetzt tauscht auch Karlsruhe dreifach: Goller, Batmaz und Carlson sind neu dabei, dafür verlassen Lorenz, Choi und Heise das Feld.

80. Min Wanitzek will Himmelmann überraschen und lupft aus 40 Metern. Sein Versuch landet aber deutlich neben dem Tor.

79. Min St. Pauli wechselt noch einmal aus. Lankford ersetzt Zander in der Schlussphase.

78. Min Auf der Gegenseite wird es über Daschner gefährlich, der eine Flanke von der linken Außenbahn aber nicht kontrollieren kann. Zu einem echten Abschluss kommt es nicht, die Chance verpufft.

76. Min Karlsruhe liegt mit 3:0 in Führung! Lorenz hat zu viel Platz auf der linken Seite und flankt punktgenau auf den Kopf von Hofmann, der zentral im Strafraum hochsteigt und die Hereingabe platziert im Tor unterbringt.

76. Min Tor für Karlsruhe! Hofmann erhöht auf 3:0!

75. Min Becker marschiert einmal nach vorne und versucht es per Flachschuss. Torhüter Gersbeck ist aber zur Stelle und pariert den Schuss.

73. Min St. Pauli macht jetzt mehr Druck nach vorne. Gleich zwei Eckstöße bringen aber nicht die erhoffte Gefahr für das Karlsruher Tor.

70. Min Da ist die Torchance für St. Pauli! Mit einem temporeichen Angriff geht es über die rechte Seite und dort über Daschner, der Dittgen im Zentrum bedient. Sein Abschluss ist zu zentral und kein Problem für Gersbeck im Tor des KSC.

68. Min Wie schon in der ersten Halbzeit sind gefährliche Torchancen in diesem Spiel allerdings eine Seltenheit. Das häufigste Bild sind weitestgehend ideenlose Gastgeber, die schon vor dem Eindringen in die Gefahrenzone an gut verteidigenden Gästen hängen bleiben.

65. Min Heise nimmt sich der Sache an, sein Schuss aus 18 Metern zentral vor dem Tor landet jedoch in der Mauer.

64. Min Nach einem Foul von Buballa an Wanitzek bekommt der KSC eine gute Gelegenheit für einen gefährlichen Freistoß.

62. Min Das Bild in dieser Partie ist weiter unverändert. St. Pauli ist viel am Ball und baut das Spiel auf, findet aber keine Lücke in der Abwehr der sehr sicher verteidigenden Karlsruher.

59. Min Jetzt geht es fix nach vorne bei St. Pauli. Der Angriff endet mit einem Querpass auf Daschner, der die Kugel von der Strafraumgrenze knapp über das Tor schlenzt.

57. Min Das ging schnell. Auf der rechten Angriffsseite der Karlsruher stoppt Dittgen Choi und sieht in seiner ersten Szene nach der Einwechslung die Gelbe Karte.

56. Min St. Pauli wechselt dreifach aus. Dittgen, Daschner und Lawrence kommen neu ins Spiel, Knoll, Paqarada und Benatelli machen Platz.

54. Min Fast das 3:0! Lorenz sieht, dass Himmelmann ein paar Meter vor seinem Tor steht und zudem von der Sonne geblendet wird. Er führt einen Freistoß im Mittelfeld schnell aus, doch Himmelmann kann die Kugel auf der Linie noch abwehren.

52. Min Die Prüfung dauert lange, doch dann entscheidet der Unparteiische: Der Treffer zählt!

51. Min Die Szene wird noch einmal überprüft. Möglicherweise befanden sich gleich zwei Karlsruher aktiv oder passiv im Abseits und nahmen Himmelmann die Sicht.

50. Min Unmittelbar nach Wiederbeginn legt der KSC nach! Ein Freistoß aus dem Rückraum landet auf dem Kopf von Makienok, doch er kann den Ball nicht entscheidend klären. Von Zalazar prallt die Kugel ab zu Gondorf, der sie aus zwölf Metern flach im Tor unterbringt.

50. Min Tor für Karlsruhe! Gondorf erhöht auf 2:0!

48. Min Benatelli sucht mit einem Freistoß aus dem Halbfeld Makienok, doch Torhüter Gersbeck ist zur Stelle und fängt die Flanke sicher.

47. Min Beide Mannschaften haben in der Halbzeitpause zunächst nicht gewechselt.

46. Min Weiter geht’s am Millerntor.

Anpfiff zur 2. Halbzeit!

Zur Pause liegt der FC St. Pauli mit 0:1 gegen Karlsruhe zurück. Nach wenigen Minuten sorgte der KSC für einen perfekten Start, als ein Distanzschuss von Marco Thiede auf kuriose Weise vom Pfosten und von Torhüter Robin Himmelmann den Weg ins Tor fand. In der Folge fehlten der Begegnung weitestgehend die Torchancen, was auch daran lag, dass die Gäste sehr souverän verteidigten und kaum etwas zuließen. St. Pauli sucht noch nach einer Idee – und wartet auf seine erste echte Gelegenheit. In einer Viertelstunde geht’s weiter!

Halbzeit!

44. Min Zalazar bringt noch einmal einen Freistoß in den Strafraum hinein, findet dort aber keinen Mitspieler. Den Nachschuss nimmt Kyereh direkt aus 15 Metern, verzieht jedoch deutlich.

42. Min Karlsruhe kontert über Hofmann, der keine echte Anspielstation hat und es direkt versucht. Sein Distanzschuss wird einmal mehr von Knoll abgeblockt und somit nicht gefährlich.

41. Min Der KSC versucht es noch einmal über die linke Seite, Heise spielt einen langen Pass in den Strafraum. Knoll ist aber zur Stelle und kann den Ball rechtzeitig aus der Gefahrenzone köpfen.

38. Min Sieben Minuten sind noch zu spielen bis zur Pause. Karlsruhe gab bislang einen Schuss auf das Tor der Kiezkicker ab – und der war wenige Minuten nach Beginn direkt drin.

35. Min Paqarada bemüht sich auf der linken Seite und holt immerhin einen Eckball für die Gastgeber heraus. St. Pauli kann aus dem Standard aber erneut keine Gefahr entwickeln.

33. Min Es bleib dabei: St. Pauli hat zwar ein Übergewicht an Ballbesitz, findet aber keine Idee. Den Gästen aus Karlsruhe spielt die frühe Führung in die Karten, die sie bis hierhin sehr souverän verteidigen.

30. Min Gordon! Die fällige Ecke fliegt nicht ungefährlich in den Strafraum, wo es auf einmal unübersichtlich wird. Am Fünfmeterraum sind die beiden Karlsruher Innenverteidiger Gordon und Bormuth einschussbereit, kommen sich aber ein wenig gegenseitig in die Quere. So geht der Schuss von Gordon deutlich über das Tor.

29. Min Wanitzek treibt den Angriff nach vorne und bedient Lorenz auf der linken Seite. Seine Flanke wird abgeblockt und findet somit keinen Abnehmer in der Mitte.

28. Min Aus etwas mehr als 20 Metern gibt es Freistoß für die Kiezkicker, Knoll tritt an. Doch sein ruhender Ball landet ohne Gefahr in der Mauer.

27. Min Makienok kommt zum Abschluss! Er setzt sich an der Strafraumgrenze gegen Choi durch und darf schießen, doch der Versuch wird noch leicht abgefälscht. Es gibt nur Eckstoß, der nichts einbringt.

26. Min Viel Torgefahr und viele Torraumszenen gab es in den ersten 26 Minuten bislang noch nicht. Karlsruhe verteidigt sehr solide und lässt kaum etwas zu.

23. Min Im Mittelfeld steigt Gondorf zu hart in den Zweikampf ein und sieht dafür die erste Gelbe Karte der laufenden Partie.

21. Min Beim aktuellen Zwischenstand zieht Karlsruhe übrigens mit Nürnberg gleich und bräuchte nur noch ein Tor bis zum Relegationsplatz. Fällt der Treffer, wäre man zugleich auch am Kiezklub vorbeigezogen.

19. Min Karlsruhe spielt schnell nach vorne, Wanitzek sucht Gondorf auf der linken Seite. Seine Flanke kommt zunächst nicht an, den Abpraller verarbeitet erneut Thiede aus der zweiten Reihe. Diesmal hat er aber weniger Erfolg als zu Beginn.

17. Min Weiter fehlt St. Pauli eine zündende Idee im Spiel nach vorne. Zalazar probiert es mal aus der Distanz, sein Versuch fliegt aber deutlich am Tor vorbei.

14. Min Hofmann! Choi hat eine gute Idee auf dem rechten Flügel und schickt Hofmann mit einem hohen Pass in den Strafraum. Dieser kommt aus vollem Lauf zum Abschluss und schießt nur denkbar knapp über das Tor.

13. Min Wanitzek hat die Gelegenheit aus rund 25 Metern zentraler Position, platziert seinen Freistoß aber einige Meter links neben das Tor.

12. Min Von dem Treffer müssen sich die Gastgeber erst einmal wieder erholen. St. Pauli bemüht sich um einen ruhigen und überlegten Spielaufbau und hat nun mehr Ballbesitz, findet aber nicht die Lücke in der Abwehr der Gäste.

10. Min St. Pauli tut sich schwer in den ersten Minuten, Karlsruhe verteidigt sehr clever. Hinzu kam nun auch noch etwas Glück, als der Ball vom Pfosten an Himmelmann sprang und von dort den Ball hinter die Linie fand.

7. Min Möglicherweise hat die Goal-Control-Technik bei der Szene, die zum Führungstor führte, nicht wunschgemäß funktioniert. Zunächst hatte der Schiedsrichter das Spiel nämlich weiterlaufen lassen – und wurde erst nach einigen Augenblicken vom Videoassistenten korrigiert.

6. Min Die Wiederholung zeigt: Beim Schuss von Thiede prallte der Ball vom Pfosten an Himmelmann, der die Kugel fing. Dabei rutschte er allerdings knapp hinter die Torlinie. Der Schiedsrichter bekam offenbar einen Hinweis vom Videoassistenten – und gab das Tor nachträglich.

5. Min Jetzt wird es ganz kurios: Der Ball war im Tor – und Karlsruhe führt! Das Spiel lief weiter, ehe der Unparteiische die Partie unterbrach. Er fasste sich ans Ohr und entschied: 1:0 für Karlsruhe!

5. Min Tor für Karlsruhe! Thiede bringt die Gäste in Führung!

4. Min Was war das denn? Thiede hat viel Platz und schießt aus der Distanz an den Pfosten. Dort prallt der Ball an den Pfosten, Himmelmann kann ihn irgendwie fangen.

3. Min Die Karlsruher pressen relativ früh in den ersten Minuten und sind bemüht, St. Pauli gar nicht erst in den Spielaufbau kommen zu lassen.

1. Min Der Ball rollt am Millerntor!

Anpfiff!

– Die beiden Mannschaften sind auf dem Weg ins Stadion – wegen der Corona-Pandemie weiter ohne Zuschauer. In wenigen Augenblicken geht es los am Millerntor!

– Schiedsrichter der Partie ist Alexander Sather aus Grimma. Für den 33-Jährigen ist es der zweite Einsatz in der laufenden Saison – und das dritte Spiel mit Beteiligung der Kiezkicker. Zuletzt pfiff der das 0:4 bei Hannover 96 am 32. Spieltag der Vorsaison. Zuvor gab es zweimal ein 1:1 – St. Pauli hat unter ihm also noch nie gewonnen.

– Der Karlsruher SC beginnt mit dieser Elf: Gersbeck – Thiede, Bormuth, Gordon, Heise – Fröde, Gondorf – Choi, Wanitzek, Lorenz – Hofmann

– Trainer Timo Schultz wechselt somit einmal im Vergleich zum 2:2 im Derby beim HSV: Maximilian Dittgen macht Platz im Team, dafür rückt Leart Paqarada neu in die Mannschaft.

– St. Pauli startet mit folgender Aufstellung: Himmelmann – Ohlsson, Knoll, Buballa – Zander, Benatelli, Becker, Paqarada – Zalazar – Makienok, Kyereh

– Der Karlsruher SC hingegen startete wenig zufriedenstellend in die Saison. Vier der sechs Spiele gingen verloren, in der Tabelle steht Platz 17. Ein Sieg wäre nötig, um mindestens auf Rang 16 oder möglicherweise an St. Pauli vorbei auf Rang 15 zu springen.

– Kurios: Mit einem Heimerfolg könnte St. Pauli ganze neun Plätze in der Tabelle klettern. Aktuell haben die Kiezkicker sieben Punkte auf dem Konto (Platz 15). Ein Sieg mit mindestens zwei Toren Differenz – und sogar Rang sechs wäre möglich.

– „Wir sind jetzt langsam mal wieder dran, drei Punkte zu holen“, sagte Torhüter Robin Himmelmann. Gegen Karlsruhe soll am Millerntor wieder ein Sieg her.

– Nur eine Niederlage – aber auch nur einen Sieg: Die Bilanz der Kiezkicker an den ersten sechs Spieltagen ist durchwachsen. Nach vier Unentschieden soll nun wieder ein Dreier her.

– Moin und herzlich willkommen zum MOPO-Liveticker am Sonntag! Der FC St. Pauli trifft auf den Karlsruher SC, Anstoß ist um 13.30 Uhr.