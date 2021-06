St. Pauli atmet auf: Ziereis wird vom Patienten zum Leistungsträger

Eine positive Erkenntnis aus dem 0:1-Test gegen Bundesligist Werder Bremen war der starke Auftritt von Philipp Ziereis. Der 27-jährige Innenverteidiger scheint sich von seiner Meniskus-OP endgültig erholt zu haben.

So glücklich und zufrieden wie nach dem Abpfiff hat man den Abwehrstrategen lange nicht mehr erlebt. Kein Wunder, er räumte hinten ab und baute nach vorn klug auf. „Wir haben ein gutes Spiel gemacht, sehr wenig zugelassen“, freute sich Ziereis, der es verkraften konnte, dass die Bremer durch das Tor von Top-Star Milot Rashica gewannen: „Dass der nicht so schlecht ist, wissen alle. Nach vorn hätten wir uns sicherlich mehr Chancen erspielen können, aber wir haben auch gegen eine sehr gute Mannschaft gespielt. Im Großen und Ganzen können wir zufrieden sein. Wir wollten unsere Inhalte der letzten Wochen auf den Platz bringen. Das ist uns sehr gut gelungen. Es war wieder ein Schritt in die richtige Richtung.“

Philipp Ziereis: „Einfach wieder Bock auf Fußball“

Das gilt auch für ihn selbst. Ihm geht es – abgesehen von den in der Vorbereitung normalen Zipperlein – offensichtlich immer besser: „Mein Knie fühlt sich sehr gut an. Ich werde immer fitter. Ich kann jetzt alles mitmachen ohne größere Probleme. Deshalb bin ich da sehr zufrieden. Ich habe einfach wieder Bock Fußball zu spielen.“

Das Kompliment von Trainer Timo Schultz nach dem Abpfiff des Tests wird ihm und einem Kollegen gewiss einen zusätzlichen Motivationsschub geben: „Wir haben Qualität hinten, das hat man gegen Werder gesehen. Spieler wie Christopher Avevor und Philipp Ziereis, die das komplette letzte Jahr raus waren, gewinnen mit jeder Trainingseinheit und jedem Spiel an Sicherheit. Das ist gut zu wissen.“