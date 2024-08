Hamburger SV – Hertha BSC: Prognose & Wett-Tipp | 10.08.2024

Vor dem Duell der beiden Aufstiegsaspiranten verlief der Start in die neue Zweitligasaison 2024/25 unterschiedlich. Während die Gastgeber des Spiels am Samstagabend ihr Auftaktspiel gewinnen konnten, enttäuschten die Gäste aus der Hauptstadt zu Hause. Diese Ergebnisse könnten Hinweise darauf geben, wie das Spiel in der Hansestadt verlaufen wird. Wir werfen einen Blick auf die letzten Partien gegeneinander und schauen voraus auf die Begegnung Hamburger SV gegen Hertha BSC.

Hamburger SV – Prognose und Formcheck

Im Auftaktmatch beim 1. FC Köln waren die Gastgeber favorisiert, blieben jedoch vor dem Tor zu harmlos. Dank eines Torwartfehlers ging der HSV überraschend in Führung und konnte diese noch in der ersten Halbzeit ausbauen. Der 1:2-Anschlusstreffer in der 78. Minute änderte nichts mehr am Auswärtssieg der Rothosen. Dieser Erfolg gibt dem HSV Selbstbewusstsein für die nicht minder schwierige Aufgabe gegen Hertha.

In den letzten beiden Testspielen vor der Saison gelang den Hamburgern jedoch kein Treffer gegen Cardiff und Aris Limassol. Das lag auch am Fehlen des Neuzugangs Davie Selke, der als Joker in Köln und möglicherweise auch gegen seinen Ex-Klub Hertha BSC zum Einsatz kommen könnte. Mittelstürmer Robert Glatzel wird hingegen weiterhin mit einer Sehnenreizung ausfallen. Trotz dieser Ausfälle ist im Spiel gegen Hertha BSC eine offensive Ausrichtung zu erwarten. Ein Heimsieg könnte den HSV mit sechs Punkten an der Tabellenspitze festsetzen, bevor es im DFB-Pokal zum SV Meppen geht.

Voraussichtliche Aufstellung: Folgt.

Hertha BSC – Prognose & Formcheck

Mit hohen Erwartungen fieberten 48.591 Fans im Berliner Olympiastadion der Partie gegen den SC Paderborn entgegen. Doch das Spiel verlief nicht nach den Vorstellungen der „Alten Dame“. Paderborn präsentierte sich selbstbewusst und profitierte vom frühen Foul des Herthaners Marc-Oliver Kempf.

Kempf, der gelb-rot-gefährdet war, wurde noch in der ersten Halbzeit ausgewechselt. Kurz vor der Pause ging Paderborn nach einem einfachen Spielzug mit 1:0 in Führung. Die Statistik von 8:1 Ecken für den SCP zeigt, dass Hertha BSC wenig Zugriff auf das Spiel hatte und aus den wenigen Chancen zu wenig machte. Am Ende stand eine 1:2-Niederlage, die den Fehlstart für den neuen Coach Cristian Fiél besiegelte.

Auch in diesem Spiel war der Verlust von Fabian Reese deutlich spürbar, der nach einem Foul länger ausfallen wird. Seine Kreativität und Präsenz kann momentan kein anderer Herthaner kompensieren. Es genügt, die Außenpositionen besser zu verteidigen, um Flanken ins Zentrum zu verhindern.

Diese Schwäche wird auch HSV-Trainer Steffen Baumgart erkennen und seine Taktik entsprechend ausrichten. Zudem musste eine Trainingseinheit am Mittwoch ohne Ersatztorhüter Gersbeck, Michael Cuisance und Haris Tabakovic stattfinden. Letzterer ist einer der gefährlichsten Torjäger der 2. Liga und hat in 32 Spielen 22 Tore erzielt. Aus Berliner Sicht bleibt zu hoffen, dass es bei den Ausfällen von Reese und Kevin Sessa bleibt, um mit einem positiven Gefühl ins Pokalspiel bei Hansa Rostock zu gehen.

Voraussichtliche Aufstellung: Folgt.

HSV gegen Hertha BSC – Beste Buchmacher für deine Wetten

Der direkte Vergleich beider Teams

In der letzten Saison trafen beide Teams dreimal aufeinander: In den Ligaspielen setzte sich der Hamburger SV mit 3:0 zu Hause und 2:1 auswärts durch. Im Pokalspiel hingegen gewannen die Hauptstädter nach Verlängerung und Elfmeterschießen in ihrem Heimspiel.

In der Relegation 2021/22 konnte Hertha BSC nach einer 0:1-Heimniederlage durch einen 2:0-Auswärtssieg in Hamburg die Klasse halten. Zwischen beiden Mannschaften gibt es also immer wieder emotionale Spiele mit teils unerwarteten Ausgängen.

Alle Infos zum Spiel auf einen Blick:

Datum: Samstag, 10. August 2024

Samstag, 10. August 2024 Anstoß: 20:30 Uhr MESZ

20:30 Uhr MESZ Ort: Volksparkstadion Hamburg

Volksparkstadion Hamburg Schiedsrichter: Folgt

Folgt Live bei: Sport 1 im Free TV und Sky Sport

Unsere HSV – Hertha BSC Wett-Tipp: Sieg Hamburger SV

Auch wenn der Hamburger SV in Köln von der Schwäche der Gastgeber profitiert hat, ist ihm im Heimspiel vor den eigenen Fans ein Chancenplus zuzutrauen. Daher empfehlen wir, den Trend aus den ersten Spielen der Saison 2024/25 fortzuschreiben und auf einen Heimsieg des HSV zu setzen.

Wettanbieter Bwin bietet eine Quote von 1,83 für einen Sieg des Hamburger SV.

