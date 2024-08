Bundesliga Aufsteiger Wetten 2024/25 – Favoriten & Quoten

Die zweite Bundesliga verspricht in der Saison 2024/2025 wieder ein spannendes Rennen um den Aufstieg in die Bundesliga. Für Wettfreunde ist es besonders interessant, die Favoriten, Außenseiter und Geheimfavoriten im Blick zu behalten. Hier eine Übersicht zu den aktuellen Quoten und Prognosen.

Bundesliga Aufsteiger Quoten Saison 2024/2025

Die Quoten für die Aufsteiger in die Bundesliga variieren, aber einige Teams stehen besonders im Fokus der Wettanbieter. Zu den Favoriten gehören:

Hamburger SV : Mit einer Quote von etwa 2,75 ist der HSV einer der Top-Favoriten für den Aufstieg. Der Verein hofft, nach mehreren verpassten Chancen endlich den Sprung zurück in die Bundesliga zu schaffen.

: Mit einer Quote von etwa 2,75 ist der HSV einer der Top-Favoriten für den Aufstieg. Der Verein hofft, nach mehreren verpassten Chancen endlich den Sprung zurück in die Bundesliga zu schaffen. 1. FC Köln : Der Bundesliga-Absteiger hat ebenfalls gute Chancen, direkt wieder aufzusteigen, mit einer Quote von ca. 3,00.

: Der Bundesliga-Absteiger hat ebenfalls gute Chancen, direkt wieder aufzusteigen, mit einer Quote von ca. 3,00. Fortuna Düsseldorf und Hertha BSC: Beide Vereine liegen bei Quoten von rund 3,00 bis 3,50 und gehören somit ebenfalls zu den Aufstiegsanwärtern.

Aufsteiger Prognose: Wer steigt 2025 in die Bundesliga auf?

Der Aufstieg in die Bundesliga ist hart umkämpft, und auch in der Saison 2024/2025 gibt es einige klare Favoriten, aber auch Außenseiter, die für Überraschungen sorgen könnten.

Die Favoriten: Hamburger SV & 1.FC Köln

Der Hamburger SV zählt auch in dieser Saison zu den Top-Favoriten für den Aufstieg in die Bundesliga. Nachdem der Verein in den letzten sechs Jahren mehrfach knapp den Aufstieg verpasst hat, gehen Experten davon aus, dass der HSV dieses Jahr die besten Chancen hat, den Sprung zurück in die Erstklassigkeit zu schaffen. Der Kader ist stark besetzt, und Trainer Steffen Baumgart soll die nötige Stabilität bringen, um den letzten Schritt zu gehen.

Der 1. FC Köln, als Bundesliga-Absteiger, zählt ebenfalls zu den Top-Favoriten für den Aufstieg. Trotz einer Transfersperre hat der Verein einen wertvollen Kader, der unter der Leitung des neuen Trainers Gerhard Struber versuchen wird, die direkte Rückkehr in die Bundesliga zu schaffen. Die Kölner Mannschaft hat das Potenzial, in der 2. Bundesliga eine führende Rolle zu spielen und den Aufstieg zu realisieren.

Hertha BSC

Hertha BSC zählt aufgrund des hohen Kaderwerts und der starken Tradition des Vereins zu den Favoriten für den Aufstieg. Aktuell liegt Hertha in den Wettquoten oft gleichauf mit Vereinen wie dem Hamburger SV und dem 1. FC Köln, mit Quoten zwischen 3,00 und 4,00. Der Verein hat nach dem Abstieg einige Umstrukturierungen vorgenommen, einschließlich eines neuen Trainers, der frischen Wind in die Mannschaft bringen soll. Die Stärke des Kaders und die Erfahrung des Vereins machen Hertha zu einem der ernstzunehmenden Aufstiegsaspiranten

Geheimfavorit: Fortuna Düsseldorf

Fortuna Düsseldorf zählt ebenfalls zu den Favoriten für den Aufstieg. Die Mannschaft hat in der letzten Saison den dritten Platz belegt und in der Relegation knapp den Aufstieg verpasst. Mit einer stabilen Defensive und einer gut organisierten Mannschaft bleibt Düsseldorf ein starker Anwärter.

Die Außenseiter: Schalke 04 und 1. FC Kaiserslautern

Nach einer schwierigen Saison 2023/2024, in der Schalke den Erwartungen nicht gerecht werden konnte, ist das Team entschlossen, in dieser Saison den Aufstieg zu schaffen. Die Mannschaft hat auf dem Transfermarkt nachgebessert, und die Wettquoten spiegeln wider, dass Schalke durchaus Chancen hat, in die Bundesliga zurückzukehren, obwohl sie eher als Außenseiter gehandelt werden.

Kaiserslautern ist ein weiterer interessanter Außenseiter im Aufstiegsrennen. Nach einer stabilen letzten Saison werden sie als potenzieller Überraschungskandidat gesehen. Die Quoten für den Aufstieg von Kaiserslautern sind höher, was den Verein als eine riskante, aber möglicherweise lohnende Wette auszeichnet.

Bei diesen Buchmachern kannst du auf den Bundesliga Aufstieg wetten