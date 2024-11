Hamburger SV – 1. FC Nürnberg Prognose & Tipp | 03.11.2024

Die Erwartungen der Fans werden wieder riesig sein. Trotz der Pleite in Elversberg steht das Publikum wie eine Wand hinter dem HSV, der im Volksparkstadion noch ungeschlagen die Gäste aus dem Frankenland empfängt. Diese kommen mit breiter Brust nach drei Siegen mit 15:5 Toren.

Hamburger SV Prognose & Formcheck

Nach den beiden Siegen mit jeweils drei eigenen Treffern in Düsseldorf und gegen Magdeburg wurde der Hamburger SV in Elversberg etwas aus der Bahn geworfen. Nach dem 1:0 für den HSV durch Davie Selke musste man den Ausgleichstreffer in der ersten Hälfte schlucken. Dann ging es innerhalb von zehn Minuten auf 3:1 rauf für die Hausherren und am Ende verloren die Rothosen als leicht gehandelter Favorit mit 2:4 beim aktuell 7. der Tabelle.

Abseits der 2. Liga hat der HSV im DFB-Pokal am Mittwoch in Freiburg gut mitgehalten, aber dennoch mit 1:2 knapp verloren. Jetzt ist am Sonntag der 1. FC Nürnberg zu Gast und durch die Niederlagen des KSC, HSV und dem Tabellenführer aus Düsseldorf ist das obere Feld enger geworden. Mit einem Heimsieg kann sich Steffen Baumgart und sein Team bis an die Spitze schießen, wenn alle für die Norddeutschen spielen!

Glatzel fehlt weiter mit seiner Oberschenkelverletzung, Hadžikadunić hat eine Muskelverletzung und auf Hefti muss wegen einer Rückenverletzung verzichtet werden. Heuer Fernandes steht wieder im Tor und wird einiges zu tun bekommen gegen die ambitionierten Franken. Daher wird der Hamburger SV wohl mit einer 3-4-1-2 auflaufen, Karabec hinter den Spitzen ist eine Option.

Voraussichtliche Aufstellung: Heuer Fernandes – Perrin, Elfadli, Muheim – Katterbach, Reis, Poreba, Dompé – Karabec – Selke, Königsdörffer

1. FC Nürnberg Prognose & Formcheck

Jedes Spiel in der 2. Bundesliga ist gefühlt ein Top-Spiel und so kämpft sich der FCN mit drei Siegen nach vorne. Nach der 0:2-Niederlage in Hannover ist der Knoten endgültig geplatzt! Schwerer Heimsieg gegen Preußen Münster, dann das wichtige 4:0 im Derby bei Greuther Fürth und beim 8:3-Heimsieg gegen Regensburg eskalierte das gesamte Max-Morlock-Stadion.

Auch der 1. FC Nürnberg hat im Pokal auswärts 1:2 beim Bundesligisten Hoffenheim verloren und man möchte natürlich trotz des Ausscheidens aus diesem Wettbewerb die Siegesserie in der Liga fortsetzen und entsprechend auftreten. Mit einem Auswärtssieg kann der HSV immerhin überholt werden und Trainer Miro Klose kann hier wirklich den vierten Sieg in Folge holen.

Allerdings wird Handwerker wegen einer Knieverletzung fehlen und auch Serra muss wegen seiner Hüftverletzung passen. Dennoch bleiben die Franken gefährlich. Dabei wird wieder Julian Justvan im Fokus sein, der schon gegen Regensburg mit einem Hattrick glänzte. In Hamburg ist er wieder Dreh- und Angelpunkt, kann die Bälle auf Emreli sowie Tzimas. Beide Teams also mit gleichem System.

Voraussichtliche Aufstellung: Ja. Reichert – Jeltsch, Knoche, Karafiat – Villadsen, Castrop, Jander, Danilo Soares – Justvan – Emreli, Tzimas

Der direkte Vergleich beider Teams

In der letzten Saison konnte der HSV beide Spiele gewinnen, erst auswärts mit 2:0 und dann zu Hause mit 4:1 als deutlicher Favorit am letzten Spieltag. In der Spielzeit 2022/23 gelang den Nürnbergern kein Tor bei beiden Niederlagen und etwas besser lief es zum Beispiel beim 2:2 in Hamburg Ende September 2021.

Insgesamt hat der Hamburger SV mit einer 46-20-23 mehr Siege gegen den 1. FC Nürnberg geschafft als Unentschieden und Niederlagen zusammen. In der 2. Liga schwingt das Pendel mit einer 7-2-1 bei 28:9 Toren noch deutlichen in Richtung des HSV-Dinos.

Alle Informationen zum Spiel auf einen Blick

Datum: 03. November 2024

03. November 2024 Anstoß: 13:30 Uhr

13:30 Uhr Ort: Volksparkstadion

Volksparkstadion Schiedsrichter: Tom Bauer

Tom Bauer Live bei: Sky Sport

Hamburger SV – 1. FC Nürnberg Tipp und abschließende Prognose: Über 2,5 Tore & beide treffen

Durch die mögliche Spiegelung der taktischen Aufstellung könnte es viele Zweikämpfe geben und daher besteht die Gefahr, dass sich beide neutralisieren. Andererseits haben beide Teams Potenzial für offensive Aktionen.

Der HSV zu Hause noch ungeschlagen trifft auf die Nürnberger Siegesserie. Wir gehen hier von einigen Toren auf beiden Seiten aus. Unser Hamburger SV – 1. FC Nürnberg Tipp lautet: Anzahl Tore über 2,5 und Schießen beide Mannschaften ein Tor? Ja zu einer 1.80 Quote bei Winamax Sportwetten.