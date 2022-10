Zwei Tage nach seinem Tod: Auch Mutter von Rennfahrer Steeman gestorben

Der nächste Schicksalsschlag ließ gerade mal 48 Stunden auf sich warten. Nur zwei Tage nach dem tragischen Tod von Rennfahrer Victor Steeman ist auch die Mutter des ehemaligen Motorrad-Piloten verstorben. Flora Steeman erlitt am Freitag im Alter von 59 Jahren einen Herzstillstand.

Victor Steeman war nach einem Unfall am vergangenen Wochenende beim World Supersport 300 Championship in Portimão schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert worden und starb am Mittwoch im Alter von nur 22 Jahren an den Folgen seiner Verletzungen.

Victor Steeman: Auch Mutter von Motorrad-Rennfahrer gestorben

„Die Steeman-Familie ist in tiefer Trauer und will diesen immensen Verlust in Stille verarbeiten“, erklärte Evert Slager, ein Freund der Familie und Betreiber der Website „Racesport.nl“.

Die Familie bat Freunde und Fans davon abzusehen, Trauerbekundungen und Karten oder Briefe zu verschicken. (dhe)