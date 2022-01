Rafael Nadal lebt ein absolutes Luxusleben. Egal wo man hinschaut, überall Glanz und Glamour. Der 13-fache French Open Gewinner soll während seiner höchst erfolgreichen Karriere ungefähr 180 Millionen Euro verdient haben. Aufgrund dessen leisten sich der Multimillionär und seine Ehefrau Maria so einiges.

Der 35-Jährige kann einen Rekord aufstellen und den 21. Grand-Slam-Titel gewinnen, wenn er am Sonntag im Finale der Australian Open Daniil Medvedev besiegt. Auch wenn es mit dem Rekord nichts werden sollte, wird der Superstar aber nicht am Hungertuch nagen und vielleicht mit einem seiner vielen „Spielzeuge“ Trost finden.

Luxusvilla mit Meerblick

Rafael Nadal lebt in einem atemberaubenden mallorquinischen Herrenhaus am Strand, für das er 2013 rund 3,6 Millionen Euro bezahlt hat. Obwohl Nadal gerne privat bleibt, gewährte der Tennisprofi während des Lockdowns im Jahr 2020 einen Einblick in sein mehr als 1000 Quadratmeter großes Zuhause auf den Balearen.

In Porto Cristo, Manacor fand das Tennis-Ass das atemberaubende Strandgrundstück. Berichten zufolge habe Nadal wohl etwa sieben Jahre damit verbracht, das Herrenhaus renovieren und einige der Gebäude abreißen zu lassen, bevor es zu einem Traumort zum Leben wurde.

Rafael Nadal kaufte sich für sechs Millionen Euro einen Privatjet

Nadal investierte sein Geld unter anderem auch in einen Privatjet – eine Cessna Citation CJ2+ –, welche ihn zu Turnieren auf der ganzen Welt fliegt. Der Jet soll rund sechs Millionen Euro gekosten haben.

Von der Cessna Citation CJ2+ wurden lediglich 223 Exemplare produziert. Die Wartung des Jets kostet etwa 260.000 Euro pro Jahr.

Der Luxusjet bietet Platz für acht Passagiere. Nadal nahm übrigens auch schon seinen Konkurrenten Viktor Troicki in seinem Jet mal mit nach London.

Thanks to great champion @RafaelNadal for giving us lift to London! pic.twitter.com/zIvmlZumK8 — Viktor Troicki (@troicki_viktor) June 15, 2015 Rafael Nadal(r.) vor seinem Privatjet

Rafael Nadal ließ sich für 5,5 Millionen Euro eine Yacht anfertigen

Auf dem Seeweg reist der Spanier gerne in seinem Luxus-Katamaran im Wert von 5,5 Millionen Euro. Die Superyacht soll Nadal speziell anfertigen lassen haben.

Der Luxus-Katamaran verfügt über einen einen riesigen Wohnraum, welcher unter anderem einen Whirlpool und einen Swimmingpool enthält. Das Hauptdeck kann je nach Bedürfnissen auf vielfältige Weise eingerichtet werden. Verschiedenen Sitzgelegenheiten und Essmöglichkeiten sowie eine offene Küche und eine Bar sind auf dem Deck vorhanden.

Die Master-Suite, die sich ebenfalls auf dem Hauptdeck befindet, bietet Meerblick und natürliches Licht. Zusätzlich verfügt die Suite über ein eigenes Badezimmer mit Dusche, einen geräumigen Schrank und einen Schreibtisch.

Hinzu kommen noch vier Gästekabinen und zwei Mannschaftskabinen, in denen bis zu 12 Gäste gleichzeitig untergebracht werden können.

2019 heiratete Rafael Nadal seine Maria

Während Nadal die meiste Zeit damit verbringt, um die Welt zu reisen, ist die große Konstante in seinem Leben die 33-jährige Maria. Die beiden trafen sich in den frühen 2000er Jahren und waren beste Freunde, bevor sie 2005 begannen, sich zu verabreden. Das Pärchen heiratete 2019 in einer hochkarätig besetzten Zeremonie vor rund 350 Gästen im Schloss La Fortaleza auf Mallorca.

Auch wenn sich Rafael Nadal mit 35 Jahren im Herbst seiner Karriere befindet, sollte ihm und seiner Frau nach dem Karriereende nicht langweilig werden. Es bleibt mit Spannung abzuwarten, welches Luxusgut sich der Ausnahmekönner als nächstes zulegt.