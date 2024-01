Würgegriff und Faustschlag ins Gesicht: NBA-Star überraschend begnadigt

Die nordamerikanische Basketball-Profiliga NBA hat die Sperre gegen Draymond Green von den Golden State Warriors nach zwölf Spielen aufgehoben. Das teilte die Liga in einer Stellungnahme mit. Der Forward war nach einem Schlag ins Gesicht des Centers Jusuf Nurkic von den Phoenix Suns am 12. Dezember für unbestimmte Zeit wegen „wiederholten unsportlichen Verhaltens“ suspendiert worden.

„Green demonstrierte seinen Willen, sein Verhalten an die Standards eines NBA-Spielers anzupassen“, hieß es in der Stellungnahme der Liga. Darüber hinaus habe der 33-Jährige an regelmäßigen Meetings mit den Warriors, Vertretern der Liga sowie der Spielergewerkschaft teilgenommen. Noch unklar ist, wann der viermalige NBA-Champion wieder auf das Parkett zurückkehrt.

Vor der Entgleisung gegen Nurkic war Green in der aktuellen NBA-Saison wegen eines Würgegriffs gegen den Franzosen Rudy Gobert im November bereits für fünf Spiele suspendiert worden. Der viermalig Allstar fiel in seiner Karriere regelmäßig durch Entgleisungen auf.