Wenige Tage nach Karriereende: Ex-Bundesliga-Star wechselt die Sportart

Ein Football-Fan war er schon immer – nun aber erfüllt sich Stefan Ilsanker einen Traum und geht selbst aufs Feld. Der 34-Jährige, der gerade erst vor wenigen Tagen seine Fußball-Karriere offiziell beendet hatte, startet nun in einer anderen Sportart noch mal durch. Ilsanker wird vom Fußball- zum Football-Profi.

Der 61-fache österreichische Nationalspieler wird ab Sommer für die Salzburg Ducks in der Austrian Football League (AFL) auflaufen, dann allerdings mit einem Football statt einem Fußball. „Es hat mich schon immer gereizt, Tackle Football zu spielen – das war neben meiner Profikarriere natürlich nicht möglich“ wird Ilsanker vom „Kicker“ zitiert.

Stefan Ilsanker spielte sieben Jahre in der Bundesliga

Sieben Jahre lang kickte der defensive Mittelfeldspieler in der Bundesliga, erst bei RB Leipzig (2015-2020), später bei Eintracht Frankfurt (2020-2022), mit der er sogar die Europa League gewann. Zuvor war er unter anderem dreifacher Österreichischer Meister mit Red Bull Salzburg geworden. Nach seinem Wechsel zum CFC Genua nach Italien war Ilsaker zuletzt vereinslos gewesen und hatte Anfang Januar seine Karriere offiziell für beendet erklärt – zumindest die im Fußball.

Klubboss Christine Gappmayer freut sich bereits auf das Engagement von Ilsanker bei den Salzburg Ducks. „Ihn jetzt in voller Fußballmontur zu sehen, ist für uns etwas ganz Besonderes“, sagte sie. „Coach Tom Fraser ist ein guter Freund von Stefan und hat ihn wohl mit dem Footballvirus infiziert. Ich bin schon gespannt, auf welcher Position er spielen wird.“

Die Salzburg Ducks spielen seit 2022 in der AFL, der höchsten österreichischen American-Football-Liga, und landeten dort in der vergangenen Saison auf Rang fünf. Mit Ilsanker peilen sie im kommenden Jahr den erstmaligen Einzug in die Playoffs an.