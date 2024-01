Termin und Gegner fix! Sea Devils hoffen auf Revanche im Volksparkstadion

Das American-Football-Team der Hamburg Sea Devils spielt am 14. Juli im Hamburger Volksparkstadion erneut gegen Titelverteidiger Rhein Fire aus Düsseldorf. Das geht aus dem Spielplan hervor, den die European League of Football (ELF) am Dienstag veröffentlicht hat. Ihr erstes Match der neuen Saison bestreiten die Hanseaten am 26. Mai bei den Prag Lions.

Auch die anderen Gegner und Termine für die Spiele, die die Hamburger in großen norddeutschen Fußball-Arenen bestreiten, stehen jetzt fest. Am 2. Juni geht es im Bremer Wohninvest Weserstadion gegen die Paris Musketeers. In der Heinz von Heiden Arena in Hannover finden die Partien gegen die Frankfurt Galaxy (28. Juli) und die Cologne Centurions (18. August) statt.

Die Heimspiele gegen Prag (16. Juni) und die Madrid Bravos (24. August) sollen im Stadion an der Hamburger Hoheluft ausgetragen werden. Im kommenden Jahr starten 17 Teams aus neun Nationen in die vierte ELF-Saison. Das Endspiel soll am 22. September in der Arena des Fußball-Zweitligisten Schalke 04 stattfinden. (mp/dpa)