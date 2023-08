Wegen Wahlkampf-Spende an Trump-Rivalen: Zoff in der NBA

Die Spielergewerkschaft der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA hat eine Geldspende der Orlando Magic an Floridas Gouverneur Ron DeSantis scharf kritisiert. „Eine politische Spende der Orlando Magic ist angesichts der jüngsten Äußerungen und der Politik des Begünstigten alarmierend”, erklärte die Gewerkschaft in einem Statement am Donnerstag (Ortszeit).

Die Organisation hat nach Aufzeichnungen der US-Wahlbehörde einer Wahlkampfgruppe des republikanischen Präsidentschaftskandidaten und parteiinternen Kontrahenten von Donald Trump 50.000 Dollar gespendet. Die Spende des US-Teams, für das die deutschen Nationalspieler Franz und Moritz Wagner auflaufen, stellt laut Spielergewerkschaft keine Unterstützung der Spieler für den Empfänger dar.

NBA-Gouverneure, Spieler und Mitarbeiter hätten zwar das Recht, ihre persönlichen politischen Ansichten auch durch Spenden und Erklärungen zu äußern, aber: „Wenn jedoch Spenden im Namen eines ganzen Teams getätigt werden, wobei das Geld durch die Arbeit der Angestellten verdient wird, obliegt es den Teambesitzern, die unterschiedlichen Werte und Perspektiven der Mitarbeiter und Spieler zu berücksichtigen.” (dpa/ps)