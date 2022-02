Aus für die WM-Qualifikation! Die britische Innenministerin Priti Patel hat den Mitgliedern der belarussischen Basketball-Nationalmannschaft zwei Tage vor einem geplanten Spiel im englischen Newcastle die Visa entzogen.

„Das Vereinigte Königreich wird die Sport-Nationalmannschaften von Ländern, die sich an Putins grundloser und illegaler Invasion in die Ukraine beteiligen, nicht willkommen heißen“, schrieb die Ministerin auf Twitter. Belarus gilt als wichtigster Verbündeter Russlands bei dessen Angriff auf die Ukraine.

Ukraine-Krieg: Keine Visa für belarussische Spieler

Eigentlich hätten die Spieler des britischen Basketball-Teams am Freitag bereits in Belarus zum Hinspiel in der WM-Qualifikation eintreffen sollen. Für Montag war das Rückspiel im englischen Newcastle geplant.

Das könnte Sie auch interessieren: WM, Formel 1, Champions League: Was bedeutet der Ukraine-Krieg für den Sport?

Beide Spiele waren aber wegen Sicherheitsbedenken im Hinblick auf den Krieg in der Ukraine bereits am Freitag vom Weltverband Fiba auf einen unbestimmten Termin verschoben worden. (dpa/mp)