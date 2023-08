Warum Nowitzki bei seiner Aufnahme in die Halle of Fame plötzlich Deutsch sprach

Historischer und emotionaler Abend für Dirk Nowitzki! Nach seinem Karriereende wurde der gebürtige Würzburger von der NBA geadelt und in die Hall of Fame aufgenommen. Er ist der erste Deutsche, dem diese Ehre zuteil wurde.

Dirk Nowitzki stockte die Stimme, Fans schwenkten die deutsche Flagge, Vater Jörg trug stolz eine schwarz-rot-goldene Krawatte: Deutschlands Basketball-Ikone Nowitzki ist an einem emotionalen Abend als erster Deutscher in die Hall of Fame aufgenommen worden. „Zwei Worte gehen mir seit Monaten durch den Kopf: Vielen Dank. Das bedeutet mir alles“, sagte der 45-Jährige in seiner knapp 15-minütigen Rede.

Nowitzki richtet sich an Ex-Trainer Nelson und Ex-Kollegen Nash und Kidd

Sein orangefarbenes Jackett hatte Nowitzki bereits am Vorabend erhalten, bei seiner ebenso launigen wie berührenden Ansprache trug er einen blauen Anzug. „Meine Karriere war eine lange Reise“, sagte der Würzburger und bedankte sich bei mehreren Wegbegleitern, darunter seinem Ex-Trainer Don Nelson, den ehemaligen Teamkollegen Steve Nash und Jason Kidd sowie Marc Cuban, dem Besitzer seines langjährigen – und einzigen – NBA-Klubs Dallas Mavericks.

Nowitzki dankt seinen Eltern und seiner Familie

Emotional wurde Nowitzki, als er seinen im Publikum sitzenden Eltern dankte und dafür kurz die Sprache wechselte. „Ihr habt so viel geopfert. Was ihr für mich gemacht habt, werde ich nie vergessen für den Rest meines Lebens. Wenn ich auch nur ein halb so guter Vater werde wie ihr Eltern für mich wart, dann bin ich glücklich. Danke“, sagte er auf Deutsch.

Zu Tränen gerührt war auch der ebenfalls anwesende Holger Geschwindner, Nowitzkis Mentor und Privattrainer. „Ich musste bei ihm Saxophon im Handstand spielen“, sagte Nowitzki und sorgte für einen der vielen Lacher. Ganz am Ende dankte er seiner Frau Jessica Olsson und den drei Kindern Malaika, Max und Morris.

Auch Popovich, Gasol und Parker in die Hall of Fame aufgenommen

„Ich bin nicht gut bei öffentlichen Reden, bin nicht gut im Rampenlicht“, hatte Nowitzki vor seiner Rede gesagt, er sei „natürlich auch etwas nervös“. Die Nervosität war ihm dann auch anzumerken – in Erinnerung bleiben wird ihm aber der Stolz, der ihm am Ende seiner Rede anzusehen war. (sid/ps)