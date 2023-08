Basketball-Gala in Hamburg! Schröder & Co. lassen China nicht den Hauch einer Chance

Als Team sollen sie sich finden. So hatte es Bundestrainer Gordon Herbert vor dem Supercup noch vorsichtig formuliert. Gegen China setzte sein auf zwölf Spieler zusammengeschrumpfter Kader mit einem ungefährdeten 107:58 (49:23) ein erstes Ausrufezeichen.

Die Temperaturen in der ausverkauften Wilhelsmburger Inselparkhalle trieben allen Beteiligten schon beim Aufwärmen große Schweißperlen auf die Stirn. Doch von Nervosität war bei der deutschen Nationalmannschaft nichts zu spüren, im Gegenteil. Per Dunk sorgte NBA-Profi Franz Wagner für die ersten Punkte des Spiels. Das Team von Gordon Herbert zeigte sich in der Offensive eiskalt. Bereits früh konnte man sich einen Zwölf-Punkte-Vorsprung herausspielen.

Dennis Schröder brilliert – Deutschland souverän gegen China

Im zweiten Viertel häuften sich die Ballverluste unter dem gegnerischen Korb. Aber weil die Big Man um Daniel Theis die eigene Zone sauber halten konnten, fand China auch im zweiten Durchgang nicht in die Partie. Angeführt von Kapitän Dennis Schröder blieb die DBB-Auswahl nach kurzer Durststrecke hochkonzentriert. Für den Starspieler von den Toronto Raptors standen am Ende 17 Punkte zu Buche. Zudem agierte Schröder äußerst mannschaftsdienlich und legte seinen Teamkameraden sieben Assists auf. Mit 49:23 ging es in die Halbzeitpause.

Auch im dritten Viertel knüpfte Deutschland an seine Dominanz aus den ersten beiden Durchgängen an. Bundestrainer Gordon Herbert verzichtete auf viele Wechsel, sondern passte sein System immer wieder dem an, was der Gegner anbot. Das zeigte Wirkung. Der Vorsprung auf die tapfer kämpfenden, aber letztlich in allen Belangen unterlegenen Chinesen wuchs immer weiter. Neben Dennis Schröder zeigten sich auch die Wagner-Brüder Franz und Moritz bereits in WM-Form.

DBB-Team mit ungefährdetem Sieg – Kanada schlägt Neuseeland

Den Schlusspunkt in diesem doch einseitigen Vergleich setzte die deutsche Mannschaft im vierten Viertel. Während die Stars geschont wurden, machten nun auch die Akteure von der Bank auf sich aufmerksam und fügten sich nahtlos ein. Immer öfter fanden auch die Dreier ihren Weg ins Ziel. Der Sieg war zu diesem Zeitpunkt schon längst nicht mehr in Gefahr. Mit der Schlusssirene stand ein deutliches 107:58 auf der Anzeigetafel.

Der deutsche Final-Gegner steht auch schon fest. Im Duell zwischen Kanada und Neuseeland setzte sich der WM-Mitfavorit aus Nordamerika souverän mit 107:76 gegen die „Tall Blacks“ durch. Bester Werfer der Partie war mit 26 Punkten NBA-Star Shai Gilgeous-Alexander von den Oklahoma City Thunder. Damit trifft die deutsche Auswahl am Sonntag zum Turnierabschluss um 18.30 Uhr auf Kanada.