Nächster Ausfall! Der HSV braucht für das Pokal-Spiel in Essen eine neue Startelf

Neues Spiel, neue Startelf. Wenn der HSV am Sonntag in der ersten Runde des DFB-Pokals bei Drittligist Rot-Weiss Essen antritt, wird es es bei den Hamburgern mal wieder mehrere personelle Veränderungen geben. Betroffen ist davon diesmal nicht nur die Defensive.

Ungewöhnliches Bild beim HSV-Abschlusstraining am Samstag im Volkspark. Als die Mannschaft um 13 Uhr auf den Platz kam, war von Trainer Tim Walter nichts zu sehen. Das Bild änderte sich auch während der gut sechzigminütigen Einheit nicht. Der HSV-Coach hat sich einen grippalen Infekt eingefangen und reiste auch am Nachmittag nicht mit der Mannschaft nach Essen.

HSV-Trainer Walter soll zum Pokal-Spiel nachreisen

Geplant ist, dass Walter am Sonntag nachreisen und dann auch beim Pokal-Spiel auf der HSV-Bank sitzen wird. Klarheit gibt es aber noch nicht. Etwas anders sieht das bei der Mannschaft aus. Im Vergleich zu den ersten beiden Liga-Spielen der neuen Saison wird es nun erneut Veränderungen in der Startelf der Hamburger geben.

Pherai verpasst das HSV-Abschlusstraining

Matheo Raab rückt in Essen für Daniel Heuer Fernandes in das HSV-Tor. Das gab Walter bereits am Freitag bekannt. Dazu wird es zumindest eine weitere Veränderung im Team geben. Das allerdings nicht freiwillig. Sommer-Zugang Immanuel Pherai hat weiterhin muskuläre Probleme. Beim Abschlusstraining für das Pokalspiel fehlte der Niederländer am Samstag. Ein Einsatz im Essen dürfte damit kein Thema sein.

Wie soll die Lücke im Team geschlossen werden? Die Optionen sind überschaubar. Mit Pherai fällt nach Anssi Suhonen und Ludovit Reis bereits der dritte zentrale Mittelfeldspieler aus. Wahrscheinlich wird Levin Öztunali nun die Rolle übernehmen und von der Außenbahn ins Zentrum rücken. Auch Ransford Königsdörffer könnte einspringen.

Wahrscheinlich ist, dass nur eine Lösung für das Pokalspiel gefunden werden muss. Kommende Woche beim nächsten Liga-Spiel gegen Hertha BSC soll Pherai wieder fit und dabei sein. Womöglich ist dann sogar auch Reis zurück in der Mannschaft. Der Niederländer trainierte nach seiner Schulterverletzung am Samstag individuell mit Ball im Volkspark und hatte dabei keine Probleme.