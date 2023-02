Vorbei an Abdul-Jabbar: „King“ James bricht ewigen NBA-Punkterekord

Der viermalige Champion LeBron James hat in der NBA den ewigen Punkterekord gebrochen und Kareem Abdul-Jabbar als Nummer eins abgelöst. Im Spiel seiner Los Angeles Lakers gegen Oklahoma City Thunder (130:133) kam der Superstar am Dienstag (Ortszeit) auf 38 Punkte und verbesserte sich auf 38.390, Abdul-Jabbar (75) hatte seine Karriere 1989 mit 38.387 Punkten beendet, er stand seit 1984 an der Spitze.

James hatte 36 Punkte für den Rekord benötigt. Der Wurf in die Geschichtsbücher gelang ihm kurz vor dem Ende des dritten Viertels. Abdul-Jabbar saß am Spielfeldrand und gehörte zu den ersten Gratulanten, als das Spiel vorübergehend unterbrochen wurde.

NBA: LeBron James holte bereits Titel mit den Los Angeles Lakers, Miami Heat und Cleveland Cavaliers

„In der Lage zu sein, in der Gegenwart einer so großen Legende wie Kareem zu stehen, bedeutet mir so viel“, sagte James, bevor er sich bei Familie, Freunden und Fans bedankte: „Ohne eure Hilfe, eure Leidenschaft und eure Opfer, die ihr gebracht habt, um mich an diesen Punkt zu bringen, wäre ich nicht ich selbst.“ Den Rekord zu brechen sei „surreal“, sagte er: „Denn das ist etwas, was ich mir nie zum Ziel gesetzt habe, also bin ich einfach nur glücklich.“

MOPO

Der 38-jährige James spielt seine 20. NBA-Saison, der 19-malige Allstar holte zwei Titel mit Miami Heat und je einen mit seinem Heimatklub Cleveland Cavaliers und L.A. James, Olympiasieger von Peking 2008 und London 2012, wurde zudem je viermal als MVP (wertvollster Spieler) der Hauptrunde und der Finals ausgezeichnet.

Ans Aufhören denkt James jedoch noch nicht. „Ich weiß, dass ich noch ein paar Jahre spielen kann“, sagte er dem TV-Sender TNT. „Wenn ich mit dem Kopf immer noch dabei bin, wenn ich immer noch motiviert bin, rauszugehen und zu versuchen, um Meisterschaften zu kämpfen, habe ich das Gefühl, dass ich das immer noch tun kann.“

LeBron James vor Kareem Abdul-Jabbar, Michael Jordan und Dirk Nowitzki

„King“ James, aufgewachsen in Akron/Ohio, wurde 2003 im Draft als Nummer eins von den Cavaliers ausgewählt. 2010 wechselte der Superstar nach Miami und gewann mit dem Klub zweimal die Meisterschaft. Nach der Rückkehr zu den Cavs (2014) holte er 2016 seinen dritten NBA-Ring und verabschiedete sich 2018 Richtung L.A. Die Lakers führte James 2020 zum 17. Titel, die Kalifornier teilen sich den Rekord seither mit den Boston Celtics.

Auch US-Präsident Joe Biden gratulierte artig: „Gratulation LeBron. Du hast die Nation inspiriert, besser zu werden. Mach weiter so!“ Auch der bisherige Rekordhalter Abdul-Jabbar zog seinen Hut: „LeBron hat dieses Spiel von Anfang an dominiert. Er macht das seit fast 20 Jahren. Man muss ihm Respekt zollen, wie er dominiert und wie er seine Teams zu Meisterschaften geführt hat. LeBron hat seine Teams wirklich geführt, er bringt seine Mitspieler hinter sich“, sagte die NBA-Legende am Dienstagabend (Ortszeit) beim TV-Sender TNT.

Das könnte Sie auch interessieren: „Russland hat kein Recht!“ Ukrainischer Olympia-Star gibt emotionales Interview

Die Top 10 der ewigen NBA-Scoringliste – berücksichtigt sind ausschließlich Hauptrundenspiele:

1. LeBron James 38.390 Punkte

2. Kareem Abdul-Jabbar 38.387

3. Karl Malone 36.928

4. Kobe Bryant 33.643

5. Michael Jordan 32.292

6. Dirk Nowitzki 31.560

7. Wilt Chamberlain 31.419

8. Shaquille O’Neal 28.596

9. Carmelo Anthony 28.289

10. Moses Malone 27.409

(aw/sid)