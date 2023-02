„Russland hat kein Recht!“ Ukrainischer Olympia-Star gibt emotionales Interview

Der ukrainische Top-Schwimmer Mykhailo Romanchuk hat in der Diskussion um eine mögliche Rückkehr von russischen Sportlerinnen und Sportlern zu Olympia dem IOC-Präsidenten Thomas Bach den Besuch zerstörter Sportstätten in der Ukraine empfohlen.

„Zum Beispiel in Bachmut, wo meine Frau mehr als ein Trainingslager verbracht hat. Diese Stadt gibt es nicht mehr, sie wurde völlig ausgelöscht“, sagte Romanchuk, der mit seiner Frau, Weltklasse-Weitspringerin Maryna Bech-Romanchuk (27), vor dem Krieg geflohen ist, in einem Interview dem „Tagesspiegel“ am Dienstag.

Romanchuk widerspricht Olympia-Rückkehr von Russland

„Wie viele Sportler und Trainer mussten durch diesen Krieg sterben? Sollte es also wirklich noch zur Debatte stehen, ob russische und belarussische Sportler bei den Olympischen Spielen teilnehmen dürfen?“, fragte Romanchuk. „Für mich waren die Olympischen Spiele immer ein Ereignis des Friedens und der Freundschaft. Ein Aggressorland wie Russland hat kein Recht, an diesen Spielen teilzunehmen. Russland hat bereits während der Olympischen Winterspiele 2022 einen Krieg in der Ukraine angezettelt und auf die olympischen Werte gepfiffen.“

Das Internationale Olympische Komitee mit dem deutschen Präsidenten Bach an der Spitze hatte zuletzt angekündigt, Wege für eine Rückkehr von russischen und auch belarussischen Athletinnen und Athleten zu internationalen Wettkämpfen zu suchen.

„Die Diskussion über eine mögliche Olympia-Teilnahme der russischen und belarussischen Sportler ist absurd, weil sich diese fast ohne Einschränkungen normal vorbereiten können. Während unsere Athleten, die in der Ukraine geblieben sind, vom Training zurück zum Bunker laufen. Das sind unvergleichliche Dinge“, sagte Romanchuk zu den IOC-Plänen. (aw/dpa)