Vor WM-Spiel in Hannover: Handballer spurlos verschwunden

Im dritten Spiel der Handball-Heim-WM konnte die deutsche U21-Nationalmannschaft den dritten Sieg einfahren. Gegen Algerien gewann das Team in Hannover mit 33:22. Vor der Partie verschwanden zwei algerische Spieler spurlos.

Im ersten Spiel standen der 21-Jährige Fetaissa Noureddine und der zwei Jahre jüngere Chaib Adlene noch auf dem Platz. Möglich ist, dass die zwei Nationalspieler untergetaucht sein könnten, um Asyl in Deutschland zu beantragen.

Handball-WM: Mark Schober bestätigt Verschwinden algerischer Spieler

Zu den Vorwürfen, mit denen die „Bild“ Algeriens Nationaltrainer Abderrahmane Hadj Hamdri konfrontierte, äußerte sich dieser nicht. „Ich bin nur für den Sport verantwortlich. Für alles andere bin ich nicht zuständig“, sagte er.

Der deutsche Trainer Mark Schober bestätigte das Verschwinden der beiden Nationalspieler. „Die algerische Delegation hat uns das mitgeteilt“, erklärte der 50-Jährige. Die Behörden seien bereits informiert worden.

Nächster Gegner des deutschen Teams im Kampf um den Titel ist in der Hauptrunde Frankreich, das Spiel startet am Sonntag um 20.30 Uhr (live bei Eurosport) in Magdeburg.