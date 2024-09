Vor Quarterback-Superstars: Trikot von deutschem NFL-Profi in den Top-5

Der Deutsch-Amerikaner Amon-Ra St. Brown gehört in der NFL zu den bestbezahlten Wide Receivern – und nun auch zu den beliebtesten Spielern der Liga. Zumindest, wenn es nach den Trikotverkäufen geht. In der aktuellen Top-10-Liste, die am Mittwoch von der Spielergewerkschaft NFLPA veröffentlicht wurde, liegt der 24-Jährige von den Detroit Lions auf Rang vier.

Überraschend führt nicht Quarterback-Superstar Patrick Mahomes (Kansas City Chiefs), sondern Spielmacher C.J. Stroud von den Houston Texans das Ranking an. Hinter Stroud und Super-Bowl-Champion Mahomes reiht sich St. Browns Teamkollege und Defensive End Aidan Hutchinson ein. In Running Back Jahmyr Gibbs ist sogar ein dritter Lions-Star in der Liste zu finden.

NFL: Patrick Mahomes folgt auf C.J. Stroud

Kurios: Auch das Trikot von Chiefs-Kicker Harrison Butker ist bei den NFL-Fans sehr begehrt und verpasst auf Platz elf nur knapp die Top 10 – liegt damit aber vor den beiden Altstars Travis Kelce und Aaron Rodgers.

Die Liste basiert auf den Verkäufen im Zeitraum von Anfang März bis Ende Mai 2024. – Das Ranking im Überblick:

1. C.J. Stroud (Quarterback, Houston Texans)

2. Patrick Mahomes (Quarterback, Kansas City Chiefs)

3. Aidan Hutchinson (Defensive End, Detroit Lions)

4. Amon-Ra St. Brown (Wide Receiver, Detroit Lions)

5. Joe Burrow (Quarterback, Cincinnati Bengals)

6. Jalen Hurts (Quarterback, Philadelphia Eagles)

Das könnte Sie auch interessieren: Nach der EM wollte er aufhören: Wie Nagelsmann die DFB-Auswahl lieben lernte

7. Saquon Barkley (Running Back, Philadelphia Eagles)

8. Jahmyr Gibbs (Running Back, Detroit Lions)

9. Micah Parsons (Linebacker, Dallas Cowboys)

10. Brock Purdy (Quarterback, San Francisco 49ers)

11. Harrison Butker (Kicker, Kansas City Chiefs)

12. Travis Kelce (Tight End, Kansas City Chiefs)

13. Aaron Rodgers (Quarterback, New York Jets) (aw/sid)