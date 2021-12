Nach dem Einladungsturnier in Abu Dhabi ist der Kanadier Denis Shapovalov als vierter Tennisprofi an COVID-19 erkrankt.

Das gab der Weltranglisten-14. am Samstag bekannt. Vor Shapovalov waren bereits Rafael Nadal (Spanien), Belinda Bencic (Schweiz) und Ons Jabeur (Tunesien) positiv getestet worden.

Vor Australian Open: Denis Shapovalov an Corona erkrankt

Alle hatten sich beim Turnier in der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate auf die neue Saison vorbereitet.

Shapovalovs Erkrankung fiel bei seiner Einreise in Sydney auf, wo er ab dem 2. Januar beim ATP Cup für Kanada spielen wollte. Er habe „leichte Symptome“ und begebe sich in Isolation, schrieb der 22-Jährige bei Twitter.

Am 6. Januar sollte Shapovalov mit Kanada beim Mannschaftsturnier in Australien auf das deutsche Team mit Olympiasieger Alexander Zverev treffen. Am 17. Januar beginnen in Melbourne die Australian Open. (kk/sid)