Von Fans verhöhnt: Schottischer Darts-Star weint mitten im WM-Spiel

Cameron Menzies wurde alles zu viel. Immer wieder wischte sich der schottische Profi auf der größten Darts-Bühne der Welt die Tränen aus den Augen. Menzies vergrub seinen Kopf mit den geröteten Augen hinter seinen Händen – dabei war das Match gegen den Amerikaner Leonard Gates noch gar nicht beendet. Das war es erst wenige Minuten später, als der Schotte auch Satz vier verlor und so nach einem 1:3 ausschied.

„Es ist unfassbar schwer zu beschreiben, was wir hier gesehen haben“, sagte Experte Max Hopp bei Sport1. Menzies, der vom Publikum im Alexandra Palace ausgebuht und teilweise verhöhnt wurde, verabschiedete sich kommentarlos und tief getroffen in die Londoner Nacht. Sein Gegner Gates sagte nach dem Sieg: „Ich hoffe, ich habe ihm ein paar Dinge gesagt, die ihm helfen können – sowohl beim Darts als auch in seinem Leben.“

Cameron Menzies: „Ich wollte das nicht posten“

Menzies ist der Partner der Engländerin Fallon Sherrock, die vor fünf Jahren als erste Frau einen WM-Sieg gegen einen Mann schaffte. Sherrock saß am Montagabend im Publikum. Der 35-Jährige setzte in der Nacht beim sozialen Netzwerk X mehrere kryptische Posts ab.

Unter anderem postete er ein Foto von sich am Krankenbett seines Vaters. Dazu schrieb Menzies: „Ich wollte das nicht posten. Mein Vater, mein Held.“ Später war der Post wieder gelöscht. Für Menzies, der ein exzellentes Jahr 2024 spielte, ist das Erstrundenaus gegen Außenseiter Gates eine riesige sportliche Enttäuschung. (dpa/tm)