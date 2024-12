Mit neun Jahren mit Darts begonnen: Deutscher „Tunnel“ feiert WM-Debüt

Der Weltmeister hat den Anfang gemacht, nun ist auch der erste Deutsche dran: Nach der Eröffnung der Darts-WM durch Titelverteidiger Luke Humphries steigt am zweiten Turniertag mit Kai Gotthardt einer der sechs Teilnehmer aus Deutschland ein. Bei seiner Premiere im Alexandra Palace trifft „The Tunnel“ in der Nachmittagsession am Montag (ab 13.30 Uhr/Sport1 und DAZN) auf den Schotten Alan Soutar.

Mit dem Gewinn der Europe Super League, der zugleich das Ticket für das wichtigste Turnier des Jahres bedeutete, „verwirklichte sich ein Traum“ für den 29-Jährigen. „Ich habe mein bestes Jahr gespielt und das Ganze mit der WM-Quali gekrönt“, sagte Gotthardt.

Dabei zeichnete den 29-Jährigen vor allem seine Nervenstärke aus. In der K.o.-Phase der Europe Super League musste Gotthardt in allen vier Partien ins Entscheidungsleg – und gewann sie alle. Eine mentale Meisterleistung des Baden-Württembergers, der seinen Spitznamen seinem Tunnelblick und dem gleichnamigen viertlängsten Straßen-Tunnel der Welt zu verdanken hat.

Kai Gotthardt: Vom Hobby-Spieler zum Darts-Profi

Mit neun Jahren hatte Gotthardt das Dartspielen begonnen, im gleichen Alter sogar das Finale eines Erwachsenenturniers erreicht. Viele Trainingsstunden danach kürte sich der Esslinger 2024 bei den German Masters zum deutschen Meister und marschierte beim traditionsreichen World Masters der World Darts Federation als erster Deutscher ins Finale. Was für ihn als Kind und Jugendlicher als Zeitvertreib auf dem Land begann, erfährt nun vor Tausenden Zuschauern seinen Höhepunkt.

Dies könnte Sie auch interessieren: Darts-WM startet: Traum-Finale schon nicht mehr möglich – Favorit spuckt große Töne

Neben Gotthardt halten auch die nationale Nummer eins Martin Schindler, Gabriel Clemens, Ricardo Pietreczko, Florian Hempel und der zweite Debütant Niko Springer die deutsche Fahne in der britischen Metropole hoch. So viele wie noch nie bei einer WM. (sid/tm)