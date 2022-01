Es ist nur noch ein Schritt bis zum 56. Super Bowl, der am 13. Februar in Inglewood (Kalifornien) ausgetragen wird. In den Halbfinals der National Football League (NFL) empfangen die Kansas City Chiefs am Sonntag (21 Uhr, beide Spiele live bei ProSieben und DAZN) die Cincinnati Bengals. Im Anschluss (0.30 Uhr) kämpfen die Los Angeles Rams gegen die San Francisco 49ers um ihr Endspiel im eigenen Stadion. Die MOPO stellt die vier Quarterbacks der Teams und ihre unterschiedlichen Geschichten vor.

Patrick Mahomes: Neben Tom Brady (44, mit Titelverteidiger Tampa Bay bereits raus) ist er DER Superstar der NFL. Der Chiefs-Spielmacher ist mit seinen verrückten Würfen und sensationellen Läufen ein einziges Highlight auf zwei Beinen. Zum vierten Mal in Folge hat der 26-Jährige Kansas City ins Halbfinale geführt. Jetzt soll der zweite Titel her.

NFL: Joe Burrow spielt brandgefährliche Pässe

Joe Burrow: Das Gesicht hinter der großen Überraschung der Saison. Nach einer schweren Knieverletzung im ersten Jahr hat der 25-Jährige die Bengals zu ihren ersten Playoff-Siegen seit 30 Jahren geführt. Vor allem Burrows Pässe auf den Liga-Neuling Ja’Marr Chase, mit dem er schon am College in Louisiana brilliert hat, sind brandgefährlich.

Matthew Stafford: Mit den Rams hat der 33-jährige Routinier nach langer Leidenszeit in Detroit endlich ein Team gefunden, mit dem man den Super Bowl gewinnen kann. Für den Triumph im heimischen Stadion hat Los Angeles eine echte Allstar-Truppe zusammengestellt. Stafford und der überragende Passempfänger Cooper Kupp führen sie an.

Das könnte Sie auch interessieren: Corona, Bitter, Wullenweber: Hamburgs Handballer mit Holper-Start

Jimmy Garoppolo: Die 49ers haben am letzten Spieltag bereits in L.A. gewonnen und sich so für die Playoffs qualifiziert – trotz Garoppolo, wie Kritiker sagen. Der 30-jährige Spielmacher gilt als Schwachpunkt, obwohl er mit San Francisco 2020 fast den Super Bowl gewonnen hätte (20:31 gegen Kansas City). Auf ihm lastet ein gewaltiger Druck.