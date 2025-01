„Verwechslungsgefahr“: NHL-Klub will neuen Namen – aber der Wunsch-Name ist verboten

Der Utah Hockey Club hat bei der Suche nach seinem neuen Namen eine Option weniger. Das US-Patentamt hat den Antrag, die Franchise aus der Eishockey-Profiliga NHL künftig Utah Yetis zu nennen, abgelehnt. Es bestehe eine „Verwechslungsgefahr“ für Kunden, teilte das U.S. Patent and Trademark Office mit. Auch der Einzelform Utah Yeti wurde die Zulassung verweigert.

Der Klub war im vergangenen Jahr aus Tempe nach Salt Lake City umgezogen, aus den Arizona Coyotes wurde zunächst der Utah Hockey Club. Über den neuen Namen, der ab der nächsten Saison verwendet werden soll, dürfen die Fans abstimmen.

In die Endauswahl schafften es sechs Vorschläge, neben Yetis kann für Utah Hockey Club (Utah HC), Utah Blizzard, Utah Mammoth, Utah Outlaws und Utah Venom abgestimmt werden. Yetis bzw. Yeti wurden die besten Chancen eingeräumt.

Fans sollen auch weiterhin Mitsprache im Namensprozess haben

„Seit wir Utahs NHL-Team übernommen haben, haben wir sorgfältig die Möglichkeiten für die dauerhafte Identität des Teams geprüft und uns gleichzeitig in der komplizierten Welt der Marken und des geistigen Eigentums bewegt“, teilte Chris Armstrong, Präsident des Eishockeybetriebs, am Donnerstag (Ortszeit) in einer Erklärung mit.

Die Franchise werde „die Community weiterhin in die letzten Phasen des Namens- und Markenprozesses einbeziehen“, man liege mit den Plänen, vor der Saison 2025/26 einen dauerhaften Namen und eine dauerhafte Identität bekannt zu geben, „voll im Plan“, so Armstrong. (sid/tm)