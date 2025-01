„Aufmüpfiges Verhalten“: NBA-Klub suspendiert Stinkstiefel erneut

Die Posse um NBA-Star Jimmy Butler und Miami Heat geht in die nächste Runde. Wegen eines verpassten Fluges zum Auswärtsspiel bei den Milwaukee Bucks wurde der offenkundig wechselwillige Basketball-Profi von seinem Team erneut für zwei Spiele suspendiert.

In einer Mitteilung sprach die Franchise von „fortlaufender Missachtung der Teamregeln, aufmüpfigem Verhalten und Verhalten zum Nachteil des Teams, einschließlich des Verpassens des heutigen Teamflugs nach Milwaukee“.

Stinkstiefel Butler kassiert damit schon die zweite Sperre innerhalb kurzer Zeit. Sieben Spiele musste der 35 Jahre alte Routinier zuvor wegen „mehrfach teamschädigendem Verhalten“ aussetzen. Butler hatte vor gut drei Wochen öffentlich einen Wechselwunsch geäußert. Die Verantwortlichen hören sich seitdem Angebote anderer Teams an.

Butler sieht Zukunft „wahrscheinlich nicht“ in Miami

Butler wolle zusehen, „dass ich meine Freude am Basketball zurückbekomme. Wo auch immer das sein wird, wir werden es hier bald herausfinden“, hatte er nach einer Niederlage Anfang Januar gesagt und auf Nachfrage angefügt, dass dies „wahrscheinlich nicht“ in Miami gelingen werde.

Nach dieser Sperre kehrte er jüngst ins Team zurück und stand bei drei Spielen in der Startformation. Am Dienstag steuerte er bei der 107-116-Niederlage gegen die Portland Trail Blazers 13 Punkte und acht Assists bei. In der aktuellen Saison kommt Butler auf 17,0 Punkte, 5,2 Rebounds und 4,8 Assists pro Spiel. Seit 2019 spielt er in Miami und wurde 2020 und 2023 jeweils Vize-Champion. (sid/mb)