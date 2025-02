Verrückte Szene: Golf-Star legt sich auf dem Platz mit einem Alligator an

Als der Alligator in aller Ruhe über das Fairway schlich, zögerte Billy Horschel nicht lange, zeigte keine Angst und handelte. Mit seinem Schläger stupste der Golfprofi das Reptil kurz an, der gefährliche Gast floh daraufhin im PGA National Resort in Palm Beach Gardens/Florida am sechsten Loch schnell in einen nahegelegenen Kanal.

„Ich habe keine Angst vor Alligatoren“, sagte Horschel, der seit seiner Kindheit in Florida lebt und solche Begegnungen kennt. „Ich sage den Leuten immer: Sie haben mehr Angst vor dir. Meistens kommen sie nur während der Paarungszeit hinter dir her, wenn sie ein wenig aggressiv sind, und dann, wenn du in der Nähe ihres Nestes bist, wenn sie Eier haben.“

Full-time golfer, part-time gator wrangler.



Billy Horschel can do it all. ? pic.twitter.com/JXa2DsvdXb — Golf Digest (@GolfDigest) February 27, 2025

Er sei damit aufgewachsen, „dass mein Vater sie am Schwanz packte, wenn sie am Ufer waren, und sie zurück ins Wasser scheuchte. Ich habe es mit einem Schläger gemacht. Es ist keine große Sache.“

Der 38-Jährige hat an der University of Florida in Gainesville studiert und Golf gespielt, war also ein „Florida Gator“. So heißen die Sportteams des Colleges. (sid/mb)