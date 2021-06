US Open: Murray-Krimi und Kohlschreiber-Aus in New York

Frühes Aus für Laura Siegemund und Philipp Kohlschreiber, Begeisterung um Marathon-Mann Andy Murray und Schock über die Krebsdiagnose der Spanierin Carla Suarez Navarro: Am zweiten Wettkampftag der US Open in New York ging es turbulent zu.

Zunächst einmal haben sich die deutschen Reihen weiter gelichtet. Nach den Auftaktpleiten von Siegemund (2:6, 2:6 gegen die Belgierin Elise Mertens und Kohlschreiber (6:7, 5:7, 6:7 gegen den Kanadier Vasek Pospisil) sind in Angelique Kerber, Anna-Lena Friedsam, Alexander Zverev und Jan-Lennard Struff nur vier der zehn gestarteten Deutschen in Runde zwei.

Andy Murray triumphiert nach knapp fünf Stunden



Einen besonderen Sieg feierte der Andy Murray, gegen den Zverev in der Vorwoche bei der Generalprobe in New York noch verloren hatte. Der frühere Weltranglisten-Erste und zweimalige Olympiasieger, der seit Januar vergangenen Jahres mit einem künstlichen Hüftgelenk unterwegs ist, bezwang zum Auftakt den Japaner Yoshihito Nishioka nach starkem Comeback 4:6, 4:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:4), 6:4. Nach dem 4:38 Stunden langen Duell nahm Murray direkt ein Eisbad. „Körperlich habe ich es eigentlich ganz gut überstanden“, sagte er: „Es war große Anstrengung, es durchzuziehen.“

Krebs-Diagnose bei Suarez Navarro



Der Tag in New York hatte zuvor mit einer Schocknachricht begonnen. Noch in der Vorwoche hatte die Spanierin Suarez Navarro bekannt gegeben, aus gesundheitlichen Gründen auf eine Teilnahme an den US Open zu verzichten – am Dienstag machte die frühere Nummer sechs der Welt nun eine Erkrankung an Lymphknotenkrebs öffentlich, die 31-Jährige muss sich nun einer sechsmonatigen Chemotherapie unterziehen.

Breite Unterstützung aus dem Kollegenkreis für Navarro



Sofort gab es aufmunternde Worte von den Stars der Szene. „Ich habe keine Zweifel, dass du das durchstehen wirst“, twitterte der 17-malige Grand-Slam-Champion Novak Djokovic (Serbien): „Bleib positiv und komm bald wieder.“

Die zweimalige Wimbledonsiegerin Petra Kvitova aus Tschechien bezeichnete Suarez Navarro als „Kämpferin“ und „großen Champion mit viel positiver Energie“, die Weltranglisten-Zweite Simona Halep (Rumänien) schrieb: „Ich denke an dich und weiß, dass ein starker und besonderer Mensch wie du das durchstehen kann.“ Die zweimalige Major-Siegerin Garbine Muguruza widmete ihrer Landsfrau Suarez Navarro ihren Erstrundensieg.