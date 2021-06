US Open: Kerber „schwitzt Liter“ im deutschen Duell gegen Friedsam

Zweites Match, zweiter Sieg: Angelique Kerber zeigt sich bei den US Open trotz der langen Corona-Pause in guter Form. Im deutschen Duell mit Anna-Lena Friedsam setzte sich die 32-Jährige mit 6:3, 7:6 (8:6) durch und steht damit in New York zum achten Mal in ihrer Tennis-Karriere in Runde drei.

Unter dem Dach des Louis Armstrong Stadiums, das wegen Regens geschlossen blieb, nutzte Kerber nach 1:40 Stunden ihren zweiten Matchball. Im Kampf um den Achtelfinal-Einzug trifft die Kielerin am Freitag auf die Siegerin des US-Duells zwischen Ann Li und Alison Riske.

US Open: Kerber nach Sieg über Friedsam sehr zufrieden



„Ich bin sehr zufrieden und sehr froh, dass ich in der dritten Runde stehe“, sagte Kerber. „Das hätte ich vor ein paar Wochen nicht gedacht.“

Die Bedingungen bei hoher Luftfeuchtigkeit und geschlossenem Dach seien extrem gewesen: „Ich weiß nicht, wieviel Liter ich ausgeschwitzt habe”, stöhnte Kerber, für die es in New York bereits die 50. Grand-Slam-Teilnahme ist.

Kerber hat an die US Open beste Erinnerungen

An die US Open hat sie gute Erinnerungen. 2011 schaffte Kerber dort mit dem Halbfinal-Einzug den Durchbruch, 2016 gewann sie den Titel und wurde als erste Deutsche seit Steffi Graf die Nummer eins der Welt.

Das könnte Sie auch interessieren: Bösartiger Tumor bei Tennisstar