US Open: Hamburgerin Eva Lys feiert ersten Sieg bei einem Grand Slam

Eva Lys hat ein erfolgreiches Hauptrunden-Debüt bei den US Open gefeiert. Die 21 Jahre alte Hamburgerin bezwang Robin Montgomery aus den USA in nur 64 Minuten mit 6:2, 6:1 und erreichte als zweite deutsche Tennisspielerin nach Tamara Korpatsch (ebenfalls aus Hamburg) die zweite Runde.

Lys zeigte eine sehr abgeklärte Leistung gegen die schlagstarke 18 Jahre alte Amerikanerin, die 2021 die Juniorinnen-Konkurrenz gewonnen hatte. Lys gelang damit ihr erster Sieg bei einem Grand-Slam-Turnier überhaupt.

Auch Tamara Korpatsch in der zweiten Runde

„Es ist bis jetzt natürlich der größte Erfolg meiner Karriere, da habe ich nur die besten Emotionen, die man auf dem Platz nur haben kann“, schwärmte das deutsche Top-Talent. In der nächsten Runde trifft sie auf die Italienerin Lucia Bronzetti, die überraschend gegen die an Nummer zwölf gesetzten Barbora Krejcikova aus Tschechien gewann.

Lys hatte sich in New York bereits durch die Qualifikation gekämpft und in drei Partien nur neun Spiele abgegeben.

Vor Lys hatte Korpatsch in zwei Sätzen gegen Irina-Camelia Begu aus Rumänien gewonnen und bekommt es nun mit Liudmila Samsonova aus Russland zu tun.

Das könnte Sie auch interessieren: Furioser Auftaktsieg! Zverev stürmt bei den US Open in Runde zwei

Tatjana Maria, Anna-Lena Friedsam und Laura Siegemund sind hingegen in der ersten Runde ausgeschieden. (dpa/fs)