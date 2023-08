Furioser Auftaktsieg! Zverev stürmt bei den US Open in Runde zwei

Der erste Schritt ist getan, Alexander Zverev hat bei den US Open in New York mit einer weitgehend überzeugenden Vorstellung die zweite Runde erreicht. Der an Nummer zwölf gesetzte Hamburger gewann sein Auftaktmatch gegen Aleksandar Vukic aus Australien 6:4, 6:4, 6:4 und schonte dabei auch seine Kräfte. Nach 2:09 Stunden und dem ersten Matchball ging er als Sieger vom Platz. Nächster Gegner ist Daniel Altmaier aus Kempen oder der Franzose Constant Lestienne.

Auf dem gut besuchten Court 17, mit seinen 2800 Plätzen der viertgrößte Platz auf der Anlage, kam Zverev nach leichten Anlaufschwierigkeiten gegen den 27 Jahre alten Australier schnell in Schwung. Nach einem Break zum 3:2 holte er sich den ersten Satz bei eigenem Aufschlag nach 42 Minuten. Der Olympiasieger spielte solide, wirkte souverän gegen den 50. der Weltrangliste.

US-Open-Experte Becker hatte Zverev zuvor gewarnt

„Die erste Runde ist für einen Gesetzten immer schwierig“, hatte Boris Becker bei „Sportdeutschland.TV“ noch orakelt, den Australier, mahnte er zudem, „muss man ernst nehmen“. Vukic hatte vor den US Open noch im Finale des ATP-Turniers in Atlanta gestanden, Zverev aber zeigte sich im ersten Duell mit dem Hartplatzspezialisten gut vorbereitet.

Die Souveränität der deutschen Nummer eins zeigte sich auch im zweiten Satz. Vukic hielt phasenweise gut mit, Zverev aber spielte in bei den entscheidenden Punkten seine ganze Klasse aus. Erneut nutzte der US-Open-Finalist von 2020 ein frühes Break, überstand auch einige enge Spiele nervenstark und mit starkem ersten Aufschlag.

Zverev huschte nach dem zweiten Satz bereits ein Lächeln über das Gesicht. Gleich darauf holte er sich erneut ein Break, konterte auch seinen eigenen Aufschlagverlust zum 4:4 in einem umkämpften Spiel mit einem Rebreak und spielte das Match danach konzentriert und mit seinem 13. Ass zu Ende. (mp/sid)