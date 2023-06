„Unwiderruflich“: Größtes Basketball-Talent der Welt verzichtet auf die WM

Ausnahme-Talent Victor Wembanyama will einem Bericht der Sportzeitung „L’Équipe“ zufolge nicht bei der kommenden Basketball-Weltmeisterschaft für Frankreich auflaufen.

Die Zeitung berief sich am Montag auf ein Gespräch mit dem 19-Jährigen in Texas. Wembanyama falle die Entscheidung schwer, sie sei aber „unwiderruflich“. Die WM findet vom 25. August bis 10. September auf den Philippinen, in Japan und Indonesien statt.

Wembanyama bezeichnet WM-Verzicht als „notwendiges Opfer“

Wembanyama soll demnach auch betont haben, dass es seine Entscheidung gewesen sei und sein zukünftiger Arbeitgeber, die San Antonio Spurs aus der nordamerikanischen Profiliga NBA, ihm die Wahl überlassen hätten. Er soll sich dem Bericht zufolge vor seiner Entscheidung unter anderem mit seinem engsten Umfeld, Ärzten und seinem Trainer beraten haben.

Wembanyama kündigte aber auch an, dass er so viele Titel wie möglich gewinnen wolle mit der Nationalmannschaft. „Aber ich denke, dass es ein notwendiges Opfer ist“, sagte er zum WM-Verzicht.

Wembanyama war beim Draft der NBA zuletzt von den Spurs wie erwartet an der ersten Stelle ausgewählt worden. (dpa/mg)