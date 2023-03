Unglaublich! Kiel-Keeper Landin schockt Berlin im Handball-Gipfel mit 23 Paraden

Das Meisterrennen bleibt hochspannend, der Rekordchampion hat ein Ausrufezeichen gesetzt und der Mann im Tor spielte wie von einem anderen Stern. Mit einem furiosen 36:29 (17:15)-Sieg gegen die Füchse Berlin im Topspiel der Handball-Bundesliga hat der THW Kiel in eigener Halle den Tabellenführer aus der Hauptstadt besiegt und nach Minuspunkten überholt.

Matchwinner vor 10.285 Zuschauenden in der ausverkauften Kieler Arena war der absolut überragende THW-Keeper Niklas Landin. Der dänische Weltmeister-Torwart hatte nach 60 Minuten sagenhafte 23 Paraden auf dem Konto – Karrierebestwert in der Bundesliga.

Handball-Bundesliga: Kiel gewinnt Topspiel gegen Berlin

„Das ist nicht zu beschreiben. Das hat extrem Spaß gemacht“, freute sich Landin, reagierte auf seinen Rekord aber bescheiden. „Was am Ende zählt, sind zwei Punkte gegen den Spitzenreiter.“

Doch auch die Berliner wussten, an wem sie am Sonntagnachmittag in erster Linie gescheitert waren. „Niklas Landin war mal wieder eine Nummer zu groß für uns“, sagte Fabian Wiede, Rückraumspieler der Füchse. „Wir haben eigentlich ein gutes Spiel gemacht.“ Die Chancenverwertung: schlecht. Im Angesicht Landins verloren die Hauptstädter zu oft die Nerven.

Niklas Landin überragt mit 23 Paraden – sein Rekord in der Liga

Bester Schütze beim THW war Rückraum-Shooter Eric Johansson mit acht Toren. Die meisten Treffer für die Füchse erzielte Linksaußen Milos Vujovic, der sich allerdings auch fünf Fehlversuche geleistet und insgesamt einen schwachen Tag hatte.

Mit 39:9 Zähler bleiben die Berliner, die eine Partie mehr als der THW absolviert haben, aufgrund der Pluspunkte weiterhin Tabellenführer. Die Kieler liegen mit 38:8 Punkten jetzt direkt dahinter. Auch die Rhein-Neckar Löwen, der SC Magdeburg und die SG Flensburg-Handewitt sind nah dran und noch voll im Titelrennen.