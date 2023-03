Hamburgs Handballer mischen die Liga auf! Löwen geschockt, Kretzschmar begeistert

Sie sind DIE Mannschaft der Stunde in der stärksten Liga der Welt! Hamburgs Handballer haben mit dem 35:32-Sieg beim Tabellenzweiten und Meisterschaftsanwärter Rhein-Neckar Löwen für einen Paukenschlag gesorgt und sind in der Tabelle weiter auf dem Vormarsch.

Viertes Duell, vierter Sieg! Die Löwen bleiben der absolute Lieblingsgegner des HSVH seit dem Wiederaufstieg in die Bundesliga. Das musste auch der konsternierte Star-Linksaußen der Mannheimer, Uwe Gensheimer, nach seinem Comeback-Spiel anerkennen. „Scheinbar spielen die ganz gerne gegen uns und wir nicht so. Das scheint irgendwie ein Angstgegner zu sein.“ Für die Löwen bedeutet die zweite Niederlage in Folge einen heftigen Rückschlag im Titelkampf.

HSV Hamburg feiert vierten Sieg gegen Lieblingsgegner Löwen

Vier Tage nach dem 33:29-Heimsieg gegen Erlangen legten die Hamburger am Donnerstagabend von 8233 Zuschauenden in der SAP-Arena in beeindruckender Manier nach, konnten erstmals ein Spitzenteam der Liga auswärts bezwingen und kletterten in der Tabelle um einen Platz auf Rang sieben.

„Das war großes Kino“, meinte der glänzend aufgelegte Casper Mortensen, mit neun Toren bei neun Versuchen (zwei Siebenmeter) wie so oft bester Schütze seines HSVH, der auch das Hinspiel furios mit 40:37 gewonnen hatte. Der dänische Linksaußen (168 Saisontreffer) baute seinen Vorsprung in der Bundesliga-Torjägerliste aus.

Casper Mortensen: Europapokal „noch kein Thema“

Beim Thema Europapokal hielt Mortensen wie die meisten seiner Teamkollegen in den vergangenen Wochen den Ball flach, obwohl Platz sechs in Reichweite ist. „Wir bleiben bodenständig in Hamburg. Es ist ein Marathon und dann sehen wir am Ende. Europa ist für uns noch kein Thema. Wir fokussieren uns auf jedes Spiel – langweilige Antwort, aber ist halt so.“

Handball-Legende Stefan Kretzschmar, TV-Experte für Sky und Sportchef der Füchse Berlin, findet diesen Weg genau richtig. „Es ist gut, dass sie die Kirche im Dorf lassen. Man soll sich in Hamburg einfach über die Entwicklung dieses Teams freuen“, so der 50-Jährige und lobte nach dem Löwen-Coup den generellen Aufwärtstrend des HSVH in der zweiten Bundesligasaison Saison: „Das ist stark und da kann man stolz darauf sein.“

Stefan Kretzschmar lobt Entwicklung des HSV Hamburg

Während sich die Hamburger in den vorangegangenen beiden Auswärtspielen bei den Topteams Magdeburg und Flensburg nach lange Zeit starker Leistung jeweils in den Schlussminuten den abgezockteren Favoriten hatten beugen müssen, stellten sie diesmal selbst in der entscheidenden Phase einer engen Partie die Weichen auf Sieg und agierten konsequent, eiskalt und fast fehlerfrei.

Trainer Torsten Jansen war zu Recht stolz auf sein Team. „Ich bin natürlich überglücklich und freue mich sehr“, sagte der Coach und betonte: „Es war heute eine super Mannschaftsleistung.“

Es war der nächste Meilenstein im Entwicklungs- und Reifeprozess der Mannschaft, die eindrucksvoll bewiesen hat, dass ihr in Zukunft noch einiges zuzutrauen ist. Auch ein Europapokalplatz. Der ist möglich, aber längst kein Muss. Eine schöne Ausgangslage für die verbleibenden elf Spiele, die beflügeln sollte.

Hamburgs Handballer im nächsten Heimspiel gegen TVB Stuttgart

Die Hamburger können ihren Coup bei den Löwen richtig genießen. Das nächste Spiel steigt erst am 2. April, in eigener Halle gegen den TVB Stuttgart. Das klare Ziel: der vierte Heimsieg in Serie.