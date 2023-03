Bärenstark! HSVH siegt bei den Löwen – und darf von Europa träumen

Nun dürfen sie wirklich auf Europa hoffen! Beim 35:32 (14:13) bei den Rhein-Neckar Löwen zeigte der HSVH eine bärenstarke Leistung und triumphierte beim Titelanwärter. Es bleibt dabei: Die Löwenjagd gefällt den Hamburgern besonders gut. Auch das vierte Duell nach dem Aufstieg ging an den HSVH.

Die Schlusssirene ging im Jubel fast unter, so groß war die Freude über den Sieg. In Magdeburg und Flensburg hatte der HSVH knapp verloren, nun gelang der Sieg bei einem Top-Team. Und plötzlich nehmen die Hoffnungen aufs europäische Geschäft Gestalt an.

Der HSVH startete in Mannheim blitzartig

Der HSVH zu Gast bei seinem Lieblingsgegner. Wie es sich für ein Schreckgespenst gehört, lehrte es dem Favoriten sofort das Fürchten. 140 Sekunden waren gespielt, da führte der HSVH mit 3:0 – ein Auftakt nach Maß.

Wild war der erste Abschnitt, den die 8233 Fans in Mannheim zu sehen bekamen. Nur fünf Minuten später lagen die Löwen vorn (3:4/8.), permanent wechselte die Führung. Keines der Teams wandelte seinen Vorsprung in Spielkontrolle um. Der HSVH aber marschierte mit knapper Führung in die Pause.

Acht Minuten vor dem Ende zog der HSVH entscheidend davon

Es blieb eine enge Kiste, in dem sich der HSVH komplett auf Augenhöhe zeigte. Mehr noch: Acht Minuten vorm Ende zog er erneut auf drei Treffer davon (29:26) und brachte die Führung ins Ziel. „Wir haben viele gute Dinge gemacht, ich bin super stolz“, erklärte HSVH-Top-Torschütze Casper Mortensen. „Das war großes Kino.“ Mit einem Happy End der Extraklasse. (sim)

Tore HSVH: Mortensen (9/2), Lassen (6), Tissier (5), Andersen, Baijens (je 4), Magaard, Axmann (je 3), Weller.