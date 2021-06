Überraschung: Nico Rosberg traut Sebastian Vettel die Wende zu

Monaco –

Nach der Niederlage im Duell mit dem neuen Ferrari-Liebling Charles Leclerc (22) und der Degradierung durch Teamchef Mattia Binotto (50) setzt eigentlich kein Experte mehr einen Pfifferling auf Sebastian Vettel (32).

Sogar sein einstiger BMW-Sportchef Gerhard Berger (60) sagt: „Vettel hat seine besten Jahre hinter sich.“ Doch nun traut ihm einer die Wende zu, von dem man es nicht erwartet hat: Nico Rosberg (34).

„Er ist super fleißig und ehrgeizig. Das war schon immer seine Stärke. Deswegen traue ich ihm definitiv zu, dass er Leclerc vielleicht sogar wegputzen kann“, sagt RTL-Experte Rosberg.

Nico Rosberg streut Salz in Sebastian Vettels Wunde

Nicht ohne noch mal auf die vielen Fehler hinzuweisen: „Sebastian ist sehr selbstanalytisch. Mit etwas Abstand kann er seine Fehler gut analysieren und sich selbst hinterfragen.“

Nach seinem Dreher fährt Sebastian Vettel dem Kanadier Lance Stroll gefährlich vors Auto und berührt dessen Racing-Point-Mercedes. Getty Images Foto:

Irgendwie ein vergiftetes Lob des Weltmeisters von 2016, der 2011 selbst mal bei Ferrari im Gespräch war und den Vettel als „schönste Frau im Fahrerlager“ verspottet hatte (hier lesen Sie mehr).

Nico Rosberg glaubt nicht an Vertragsverlängerung

Und so schiebt Rosberg auch hinterher, dass es mit einer Vertragsverlängerung für Vettel schwer wird: „Leicht ist das nicht für Sebastian, denn das stärkere Bekenntnis hat Leclerc vom Team bekommen.

Aber es gibt auch einen Grund dafür. Das liegt daran, dass Sebastian die letzten Jahre keine optimalen Saisons hatte.“

Rosberg fordert: „Er muss sich das hundertprozentige Vertrauen von seinem Team wieder erarbeiten. Besonders in den ersten Rennen ist es wichtig, dass er gute Leistung abliefert.“

Die neue Saison beginnt am 15. März in Melbourne/Australien. Vorher absolvieren die Team mit ihren neuen Formel-1-Autos (hier lesen Sie mehr) zwei dreitägige Testfahrten in Barcelona (19.-21. und 26.-28. Februar).