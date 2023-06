Traurige Gewissheit: Vermisstes Biathlon-Talent (22) tot aufgefunden

Seit dem 19. März war er vermisst worden – nun ist der Tod des norwegischen Biathlon-Talents Eivind Sporaland traurige Gewissheit. Die Polizei bestätigte gegenüber der norwegischen Zeitung „Gudbrandsdølen Dagningen“, dass es sich bei dem Fund in der Gegend von Balbergkampen in Lillehammer aus der vergangenen Woche um Sporaland handle. Das habe die Autopsie des 22-Jährigen ergeben, heißt es.

„Es ist eine schwere Nachricht. Aber für die Angehörigen und uns ist es eine Erleichterung, dass er gefunden worden ist. Sie haben Antworten erhalten, und es ist gut, dass wir ihnen diese geben können. Das ist unsere Aufgabe“, wird die Ermittlungsleiterin Ragnhild Ouren in dem Bericht zitiert. Am Donnerstag habe man das Umfeld des 22-Jährigen informiert.

Tod von Eivind Sporaland: Polizei geht von Unfall aus

Laut dem Autopsiebericht habe Sporaland Brüche aufgewiesen, die auf einen tiefen Sturz schließen lassen. Hinweise auf ein Verbrechen bestünden keine, erklärte die Polizei bereits vergangene Woche. Es sei von einem Unfall auszugehen. Vor etwa zweieinhalb Monaten war der Biathlet zuletzt in der Nähe von Balberg gesehen worden, die Suche nach ihm gestalte sich zunächst schwierig. „Zum Zeitpunkt der Suche lag viel Schnee, und auch in den folgenden Tagen schneite es weiter. In dem Gebiet, in dem er gefunden wurde, war es zu dieser Zeit nicht möglich, zu Fuß zu gehen“, so die Ermittlungsbehörden.

Informiert wurden die Behörden von einem Wanderer, der etwas Blaues gesehen habe in dem Gebiet. Nach dem Fund gab die Polizei bekannt, dass die Person eine blaue Jacke und eine rote Hose trug – genau wie Sporaland zum Zeitpunkt seines Verschwindens. Nun ist die Vermutung zur traurigen Gewissheit geworden.