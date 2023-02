Trauer um ehemaligen Stabhochspringer: Tim Lobinger ist tot

Tim Lobinger ist tot. Der ehemalige Stabhochspringer starb gestern im Alter von 50 Jahren an den Folgen seiner schweren Krebserkrankung. Das berichteten am späten Donnerstagabend mehrere Medien übereinstimmend. Er sei „im engen Kreise friedlich eingeschlafen“, heißt es in einer Stellungnahme seiner Familie, die den Tod gegenüber mehreren Medien bestätigte.

Bei Lobinger war im März 2017 eine aggressive Form der Leukämie diagnostiziert worden. Nach vier Chemotherapien, Rückfällen und einem kurzzeitigen Leberversagen hatte eine Stammzellentherapie zunächst angeschlagen, der Krebs galt als geheilt – war im vergangenen Jahr jedoch zurückgekehrt. Eine Heilung hatte der Hallen-Weltmeister von 2003 bereits im vergangenen Oktober ausgeschlossen, im Februar sollen ihm die Ärzte angeblich seinen baldigen Tod vorhergesagt haben.

Tim Lobinger verliert den Kampf gegen den Krebs

In seinem Buch „Verlieren ist keine Option“ schilderte Lobinger seinen Kampf gegen den Krebs. Darin erklärte der vierfache Olympiateilnehmer immer wieder, dass er diesen Kampf nie aufgeben wollte. „Er hat den Kampf nicht verloren, sondern auf seine Weise gewonnen“, teilte seine Familie gestern mit.

Lobinger hinterlässt drei Kinder, darunter den Fußballprofi Lex-Tyger, der aktuell beim 1. FC Kaiserslautern spielt. Seine Tochter Fee hatte Tim Lobinger erst im Oktober zum Großvater gemacht. (rmy)