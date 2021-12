Spaniens Rugby trauert um seinen Nationalspieler Kawa Leauma. Der 32-Jährige erlag in der Nacht auf Dienstag seinen Verletzungen, die er sich bei einem tragischen Unfall zugezogen hatte.

Das gab der spanische Rugby-Verband bekannt. Aus Rücksicht auf die Familie „können wir derzeit keine näheren Angaben machen“, hieß es.

Rugby: Spanischer Nationalspieler Kawa Leauma erliegt Verletzungen

Leauma war Medienberichten zufolge nach dem Länderspiel gegen die Niederlande in Amsterdam (52:7) am vergangenen Samstag mit Kollegen und Spielern des Gegners unterwegs, als er aus großer Höhe stürzte. Dabei verletzte er sich schwer am Kopf und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Nach einem ersten Eingriff schien sich sein Zustand zu verbessern, am Montag erlitt er jedoch einen Rückschlag und musste erneut operiert werden.

Das könnte Sie auch interessieren: Anklage wegen Pädophilie: Schlimme Vorwürfe gegen Ex-Jugend-Nationaltrainer

Seine Ehefrau, die mit Leauma in der gemeinsamen neuseeländischen Heimat lebte, soll laut Verband am Mittwoch in Amsterdam eintreffen. (kk/sid)