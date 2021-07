Neun Etappen wurden bei der diesjährigen Tour de France erst gefahren, aber der Sieger scheint schon fest zu stehen. In der Manier eines ganz großen Champions demoralisierte Tadej Pogacar seine Rivalen in den Alpen und eilt im Gelben Trikot dem erneuten Gewinn der Tour entgegen.

Mit großer Dominanz sicherte sich der 22 Jahre alte Slowene in zwei spektakulären Regenschlachten zunächst die souveräne Gesamtführung und baute sie am Sonntag beim Berg-Showdown in Tignes aus. Er liegt nun 2:01 Minuten vor Ben O’Connor. Dem Australier, der kein Kandidat für den Gesamtsieg sein sollte, gelang in Tignes ein beeindruckender Ausreißersieg mit mehr als fünf Minuten Vorsprung. Bereits am Samstag hatte in Le Grand-Bornand im Belgier Dylan Teuns ein Außenseiter triumphiert.

Topfavorit Pogacar bleibt trotz Tour-Führung zurückhaltend

Pogacar weiß um seine Ausgangsposition, bleibt aber vorsichtig. „Ich habe das Rennen um den Tour-Sieg noch nicht gekillt, es ist noch ein langer Weg nach Paris“, sagte er.

Die Deutschen spielten am Wochenende keine Rolle. Der Berliner Simon Geschke war am Samstag als 48. mit mehr als 25 Minuten Rückstand noch der beste und meinte: „Ich war ganz schön am Limit. Langsam bekomme ich Lust auf den Ruhetag.“