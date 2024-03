Top-Torschützin verlässt Handball-Klub – und wird Feuerwehrfrau!

In dieser Saison noch Handball-Profi in der Zweiten Bundesliga der Frauen, ab Sommer in der Ausbildung zur Feuerwehrfrau in Norwegen: Hanne Nilsen Morlandstø kehrt in ihre Heimat zurück und verfolgt einen lang ersehnten Traum.

Die Mannschaft der HL Buchholz 08-Rosengarten aus dem Hamburger Umland kämpft zum Abschluss der Saison noch um wichtige Punkte. Da kommt die Nachricht, dass eine ihrer Toptorschützinnen zur nächsten Saison nicht mehr da ist, etwas ungelegen.

„Mit Hanne verlieren wir einen herausragenden Bestandteil der letzten zwei Jahre“, sagt Geschäftsführer Sven Dubau ehrlich: „Dennoch freue ich mich aufrichtig für sie, dass sie die Möglichkeit hat, ihren Traum zu verfolgen.“

Hanne Nilsen Morlandstø verlässt die HL Buchholz 08-Rosengarten nach zwei Jahren um sich einen Traum zu erfüllen. IMAGO / Lobeca Hanne Nilsen Morlandstø verlässt die HL Buchholz 08-Rosengarten nach zwei Jahren um sich einen Traum zu erfüllen.

Bittere Nachricht für Zweitliga-Klub HL Buchholz 08-Rosengarten

Unter Cheftrainer Dubravko Prelcec spielte die 28-Jährige eine entscheidende Rolle im Angriffsspiel. „Es ist wirklich bedauerlich, aber ich kann ihre Entscheidung nachvollziehen“, kommentierte Prelcec, und weiter: „Diese Chance muss sie ergreifen, und ich wünsche ihr viel Freude und Erfolg.“ Sie traf in dieser Saison bereits 92 mal für ihr Team und belegt somit Platz zwei in der internen Torschützenliste.

Morlandstø selbst sei diese Entscheidung auch nicht leicht gefallen, „dennoch habe ich jetzt die Chance erhalten, einen weiteren langersehnten Traum zu verwirklichen, in Norwegen eine Ausbildung zur Feuerwehrfrau zu beginnen“, erzählt die Norwegerin. „Jetzt liegt der Fokus darauf, die verbleibenden Spiele zu genießen und alles für unser Ziel zu geben.“

Das könnte Sie auch interessieren: Skandal um Alters-Angaben! Verband sperrt Nationalspieler und 61 weitere Profis

Die „Liebe zum Team und die Dankbarkeit“ seien sehr groß, nicht zuletzt deshalb wollen sie und ihre Noch-Mannschaft „die verbleibenden Spiele genießen und möglichst alle gewinnen“.