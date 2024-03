Skandal um Alters-Angaben! Verband sperrt Nationalspieler und 61 weitere Profis

Skandal im kamerunischen Fußball: Gleich 62 Spieler sind für die anstehenden Playoff-Spiele der nationalen Meisterschaft gesperrt! Der Grund sind sind falsche Altersangaben der Profis – unter ihnen auch ein vermeintlicher Youngster aus den Reihen der Nationalmannschaft.

„Der derzeitige Vorstand des kamerunischen Fußballverbandes hat eine umfangreiche Säuberungsaktion eingeleitet. Die Beobachtung wurde gemacht, dass mehr als 60 Prozent der Fußballer, die in Elite One und Elite Two spielten, ihr Alter manipuliert hatten“, erklärte Ernest Obama, Sprecher des Verbandspräsidenten und Ex-Fußball-Superstars Samuel Eto’o, im Gespräch mit „L’Équipe“.

Der Verband FECAFOOT war auf falsche Altersangaben gestoßen. Die Konsequenzen: „Die schuldigen Spieler werden automatisch bestraft (sechs Spiele Sperre) und müssen ihr wahres Alter angeben.“

Wilfried Nathan spielte für Kamerun beim Afrika-Cup

Der Verband selbst veröffentlichte eine Liste, auf der alle betroffenen Spieler markiert sind. Zehn Spieler haben bereits eine Sperre erhalten, bei den restlichen 52 ist eine eine „doppelte Identität“ angemerkt.

Ein Name fällt hierbei sofort ins Auge: Wilfried Nathan. Der angeblich 17-Jährige lief beim vergangenen Afrika-Cup für Kameruns Nationalmannschaft auf. Er und alle anderen betroffenen Spieler müssen dem Verband nun ihre wahre Identität vorweisen.

Bereits in der Vergangenheit gab es rund um Fußballer mit afrikanischen Wurzeln einige Verdachtsfälle zum Thema Alter. Kamerun selbst hatte im Januar 2023 21 von 30 Spielern aus dem Kader für anstehende U17-Spiele gesperrt, jetzt traf es die Profis.