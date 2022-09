Tie-Break-Drama! Deutschland gewinnt Davis-Cup-Match gegen Frankreich

Magnifique, was für ein Drama! Tim Pütz und Kevin Krawietz sorgten für den entscheidenden Punkt beim 2:1-Sieg gegen Frankreich. Der verletzte und selbst ernannte Cheerleader Alexander Zverev feuerte das Team aus der Spielerbox an. Der erste Schritt in Richtung Finals in Málaga ist getan – ein fader Beigeschmack bleibt trotzdem.

Der Tag ging bereits heldenhaft los. Zverev-Ersatzmann und „Davis-Cup-Veteran“ Jan-Lennard Struff (6:2, 4:6, 7:5) hätte sich kaum einen dramatischeren Verlauf für sein Auftaktmatch gegen Benjamin Bonzi aussuchen können. Zwei Matchbälle musst er gegen die Nummer 53 der Weltrangliste abwehren, kämpfte sich zurück und drehte die Partie. „Das war eine Achterbahnfahrt, vielleicht war der Heimvorteil entscheidend“, sagte er nach dem Match und klatschte mit der Spielerbox ab, in der auch Zverev-Freundin Sophia Thomalla Platz genommen hatte. Deutschlands Topspieler Oscar Otte (ATP 52) merkte man im Anschluss gegen Adrian Mannarino (ATP 47) nach längerer Verletzungspause die fehlende Matchpraxis an – beim 4:6, 3:6 ging er klanglos unter.

Tennis: Deutschland schlägt Frankreich in Hamburg mit 2:1

Die Entscheidung musste somit im Doppel fallen. Das Duo Krawietz/Pütz machte es richtig spannend und gewann im Tie-Break gegen Mahut/Rinderknech mit 6:2, 3:6, 7:6.

70 Euro Eintritt! Nur jede fünfte Zuschauerplatz war gefüllt

Einziger Wermutstropfen am zweiten Hamburger Davis-Cup-Tag: Der Center Court war gerade einmal zu einem Fünftel gefüllt. Die hohen Ticketpreise ab 70 Euro schreckten nicht nur viele Fans ab. Auch Jan-Lennard Struff kritisierte die Preispolitik von Veranstalter Kosmos (Präsident und Gründer ist FC-Barcelona-Spieler Gerard Piqué): „Ich habe mich erschrocken, als ich die Kartenpreise gesehen habe. Das ist brutal teuer.“

Das könnte Sie auch interessieren: Freund Zverev verletzt – aber Sophia Thomalla gibt in Hamburg alles

Am Freitag geht es für das deutsche Team gegen Belgien, bereits am Donnerstag duellieren sich Frankreich und Australien ab 13 Uhr auf dem Center Court.