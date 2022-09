Freund Zverev verletzt – aber Sophia Thomalla gibt in Hamburg alles

Der erneut am rechten Fuß verletzte Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev hat den Start des deutschen Teams bei der Gruppenphase des Davis Cups gegen Frankreich wie versprochen als Zuschauer verfolgt. Als Zverev im Trainingsanzug das Stadion am Rothenbaum in seiner Heimatstadt Hamburg betrat, gab es vereinzelten Jubel bei der nur mäßig besuchten Veranstaltung. An Zverevs Seite dabei: Freundin Sophia Thomalla – und sie sorgte auf den Rängen für ordentlich Stimmung.

In Hamburg wurde die 32-Jährige dann Zeugin, wie Routinier Jan-Lennard Struff die deutschen Tennisspieler bei der Davis-Cup-Zwischenrunde gegen Frankreich mit 1:0 in Führung brachte. Gegen Benjamin Bonzi setzte sich der 32-Jährige aus Warstein in einer umkämpften Partie mit 6:4, 2:6, 7:5 durch. Nach 2:13 Stunden verwandelte Struff seinen vierten Matchball, stürmte jubelnd ans Netz und genoss sichtlich den Beifall des Publikums. In der zweiten Partie treffen der Kölner Oscar Otte und Adrian Mannarino am Rothenbaum aufeinander.

Tennis: Sophia Thomalla besucht mit Alexander Zverev den Davis Cup

Vor nur knapp 2000 Zuschauern hatte ihm im ersten Durchgang ein einziges Break zum 4:2-Zwischenstand zum Satzgewinn gereicht. Bonzi, Nummer 53 der Weltrangliste, war in den entscheidenden Momenten in dieser Phase der Partie zu passiv.

Im zweiten Satz konnte Struff seine exzellente Aufschlagquote nicht halten. Prompt gelang seinem Kontrahenten ein frühes Break zum 2:0, beim Stand von 5:2 nahm der 26-Jährige seinem Gegner Struff ein zweites Mal das Service ab. Durch einen Fußfehler verlor Struff im dritten Durchgang sein Aufschlagspiel zum 2:3, eine Niederlage schien sich abzuzeichnen. Doch plötzlich flatterte bei Bonzi das Handgelenk, er gab seine Führung aus der Hand. Und nach der Abwehr von zwei Matchbällen kam Struff zurück und schloss die Partie mit einem Ass ab.

Jan-Lennard Struff feiert Comeback-Sieg gegen Franzosen Bonzi

Zverev, der auf der deutschen Bank sitzend mehrfach lautstark seinem Landsmann applaudierte, war begeistert von Struffs Leistung. Der Olympiasieger und Lokalmatador hatte am Montag seinen Start wegen eines Knochenödems in seinem operierten rechten Fuß absagen müssen. Die deutsche Nummer eins hatte daraufhin angekündigt, seine Teamkollegen vom Spielfeldrand zu unterstützen – „wie ein Cheerleader eben“. Zverevs Freundin Thomalla tat ihm gleich und jubelte lauthals auf der Tribüne in Hamburg mit.

Das könnte Sie auch interessieren: Schattenmänner im Rampenlicht: Struff und Otte wollen Hamburger Tennis-Helden werden

Im Anschluss an den Erfolg von Struff teilte Thomalla eine Instagram-Story mit ihren rund 1,3 Millionen Abonnenten. Auf dem Video war zu sehen und zu hören, wie die Moderatorin und die gesamte deutsche Mannschaft Struff zu dessen Erfolg über Bonzi gratulierte. (sid/pw)