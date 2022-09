Schattenmänner im Rampenlicht: Struff und Otte wollen Hamburger Tennis-Helden werden

Nach der verletzungsbedingten Absage von Alexander Zverev steht das DTB-Team vor einer Herkulesaufgabe am Rothenbaum. Im Duell mit Frankreich am Mittwoch könnten Oscar Otte und Jan-Lennard Struff zu Helden werden.

Im Sport werden manchmal wundersame Extra-Kräfte geweckt, wenn die Anführer verletzt ausfallen. Ob Michael Ballack (kurz vor der WM 2010) oder Cristiano Ronaldo (EM-Finale 2016) – das DFB-Team und Portugal wuchsen über sich hinaus, als die Leader nicht mehr dabei waren. Vor einer ähnlichen Herkulesaufgabe steht die deutsche Mannschaft, die am Mittwoch am Rothenbaum ohne Alexander Zverev gegen Frankreich startet.

Struff vor Davis Cup: „Sind hier als Team und haben Bock“

Nur knapp 48 Stunden hatte Kapitän Michael Kohlmann Zeit, die gedrückte Stimmung im Team wieder zu verbessern. Bei der Pressekonferenz am Montag saßen die Spieler noch mit betrübter Miene auf dem Podest und übten sich in Durchhalteparolen: „Wir sind hier gemeinsam als Team und haben alle Bock. Es geht nicht darum, dass einer als Leader auftreten muss“, so Jan-Lennard Struff trotzig. Der Weltranglisten-132. rückt für Zverev ins Team und spielt am Mittwoch im ersten Einzel (14 Uhr) voraussichtlich gegen Adrian Mannarino (ATP 47). Im Anschluss kreuzen Oscar Otte (ATP 52) und Benjamin Bonzi (ATP 53) die Tennis-Säbel. Im abschließenden Doppel stehen die noch ungeschlagenen Tim Pütz/Kevin Krawietz auf dem Center Court.

Kinder und Jugendliche dürfen gratis zum Davis Cup

Am Freitag trifft das deutsche Team auf Belgien, am Sonntag auf Australien. Die beiden Gruppenersten qualifizieren sich direkt für die Davis-Cup-Endrunde im November in Málaga. Nach der Zverev-Absage befürchtet Davis-Cup-Veranstalter Kosmos, dass die Matches womöglich vor leeren Rängen stattfinden können.

Gute Nachricht für alle jungen Tennisfans: Mit dem Aktionscode „DavisCup2022“ kann man auf www.eventim.de Gratis-Tickets für alle Zuschauer unter 18 Jahren buchen.