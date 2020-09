Tennis-Stadion: Rothenbaum für zehn Millionen saniert – Superstar Nadal gratuliert

Vor zwei Jahren fiel der Startschuss zur dringend benötigten Modernisierung des Tennis-Stadions am Rothenbaum. Pünktlich vor dem diesjährigen Aufschlag zu den Hamburg European Open feierte die rundum erneuerte Arena jetzt ihre Eröffnung – das Ergebnis kann sich sehen lassen. Auch die großen Tennis-Stars freuen sich über den neuen Rothenbaum.

Superstar Rafael Nadal ließ es sich nicht nehmen, den Verantwortlichen eine Videobotschaft zu schicken. „Ich möchte euch gratulieren und wünsche euch das beste“, sagte der Spanier, der das Turnier am Rothenbaum 2008 und 2015 gewonnen hat. „Ich habe dort unvergessliche Matches genossen, erinnere mich an meinen ersten Sieg 2003 gegen meinen heutigen Coach Carlos Moya.“



Rafael Nadal gewann das Turnier in Hamburg zweimal - zuletzt 2015. WITTERS Foto:

Boris Becker freut sich über den neuen Rothenbaum



Für insgesamt zehn Millionen Euro wurde die in die Jahre gekommene Anlange saniert. Der Umbau fing 2018 mit der Restaurierung des Daches an, nun waren auch die Sitze, das Spielercenter, der Pressebereich und die sanitären Anlangen dran. Sogar die Wall of Fame wurde erneuert. Auf der fehlt Boris Becker zwar, aber die Legende freut sich dennoch über den neuen Rothenbaum. „Ich habe viele Erinnerungen an den Rothenbaum. Die meisten waren ziemlich gut. Über die ein oder andere Niederlage reden wir nicht ...“ Mehr als eine Finalteilnahme 1990 war für den dreifachen Wimbledon-Sieger nicht drin.

Rothenbaum: Alexander Otto stiftet acht Millionen Euro



Je eine Million steuerten die Stadt und der DTB zu. Acht Millionen Euro stiftete Alexander Otto mit seiner Sportstiftung. Der Unternehmer ist mit dem Ergebnis mehr als zufrieden. „Das ist ein toller Tag für den Tennissport in Hamburg. Es war wichtig, dass wir nicht nur traditionell, sondern auch in die Zukunft denken“, sagte der 53-Jährige. Ab dem 19. September wird der neue Center Court in Betrieb genommen. Dann starten die Hamburg European Open – mit attraktivem Teilnehmerfeld. Fünf Top-Ten-Spieler haben zugesagt und dürfen sich ein eigenes Bild vom neuen Rothenbaum machen.