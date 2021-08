Springreiten in Klein Flottbek ohne Derby – das kannte man so bislang noch nicht. Nun ist es Realität. Weil durch Corona-Bestimmungen nur eine Teilzulassung der Zuschauer möglich ist, findet das nächste Springderby erst 2022 wieder statt. Geritten wird bis Sonntag trotzdem. Und auch ohne Derby steckt viel Derby in dem Event. ​

Dass diesmal in Klein Flottbek alles etwas anders ist, wird für die Besucher (5500 dürfen pro Tag kommen) auf den ersten Blick schnell klar. Statt 130 Aussteller gibt es auf dem Gelände nur 60. Es gibt keine Dressur, alles ist ruhiger. Beim Springreiten steht die Etappe der Global Champions Tour und nicht der Kampf um das Blaue Band auf dem schwersten Parcours der Welt im Vordergrund.

Vieles erinnert in Klein Flottbek an das Derby

Klein Flottbek ganz ohne Derby-Feeling? So ist es dann aber auch nicht. Bei den zahlreichen Spring-Prüfungen sind zwar keine Derby-Pferde dabei, dafür aber einige Teilnehmer:innen, die stark mit dem Derby in Verbindung gebracht werden. Die Siegerehrungen sind wie beim Derby, das Catering auch, selbst ein ein paar der Naturhindernisse werden zumindest teilweise in die Prüfungen integriert.

Derby-Champ Lüneburg erwartet eine andere Atmosphäre

„Es ist eine andere Nummer. Und aus sportlicher Sicht auch schade, dass es diesmal kein Derby gibt. Die Atmosphäre wird anders sein“, sagt der dreifache Derby-Champ Nisse Lüneburg, der jedoch froh ist, dass in Klein Flottbek überhaupt wieder geritten wird. Ähnlich sieht es Janne Friederike Meyer-Zimmermann. „Wir sind froh, dass wir hier sein können. Auch ohne Derby.“

Ob das die Besucher genauso sehen, wird sich zeigen. Auch ohne großen Wall und die ganz großen Emotionen sollte zumindest ein bisschen Derby-Feeling aufkommen.