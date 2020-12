Spitzname „Dark Destroyer“: Eine 61-Jährige sorgt für Aufsehen bei der Darts-WM

Wer bekommt schon mit 61 Jahren die sportliche Chance seines Lebens? Außer beim Darts ist das im professionellen Sport kaum denkbar. Deta Hedman, die sich den martialischen Spitznamen „The Dark Destroyer“ ausgesucht hat, tritt an diesem Samstag (20 Uhr/Sport1 und DAZN) erstmals bei der Weltmeisterschaft an und könnte gegen ihren englischen Landmann Andy Boulton Geschichte schreiben.



Gelingt Hedman ein Sieg, wäre sie erst die zweite Frau, die bei einer WM gegen einen Mann gewinnt. Im Vorjahr waren Fallon Sherrock zwei aufeinanderfolgende Siege gelungen.



Nach Siegen bei der WM: Für Sherrock hat sich einiges verändert



Für die 26-Jährige Sherrock hatte sich mit dem Coup 2019 im Alexandra Palace in London einiges geändert. „Es war in vielerlei Hinsicht total verrückt. Der Jahresbeginn war für mich unglaublich. Es gab so viel Medieninteresse“, erzählte Sherrock vor dem Turnier, für das sie sich diesmal knapp nicht qualifiziert hat.

Dann kam Corona, und Sherrock zog sich zurück. Seit sie in der Öffentlichkeit eine Maske trage, werde sie seltener erkannt, sagte Sherrock.