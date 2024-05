Skurrile Aktion! Tennis-Superstar Djokovic trainiert mit Fahrradhelm

Nachdem Novak Djokovic beim ATP-Turnier in Rom von einer Flasche am Kopf getroffen wurde, griff der Tennisprofi am Samstag zu ungewöhnlichen Schutzmaßnahmen. Zur Trainingseinheit erschien der Serbe mit einem Fahrradhelm auf dem Kopf.

Damit reagierte Djokovic scherzhaft auf den Vorfall beim Duell mit dem Franzosen Corentin Moutet, bei dem er auf dem Weg aus der Arena von einer Trinkflasche am Kopf getroffen wurde.

ATP-Masters: Novak Djokovic kommt mit Helm

Der Vorfall stellte sich im Nachhinein als Unfall heraus – die Flasche war einem Zuschauer wohl aus einer Tasche gefallen. „Heute bin ich vorbereitet gekommen“, scherzte der 36-Jährige am Tag danach bei X (vormals Twitter) und postete dazu ein Foto, wie er mit dem Fahrradhelm aus einem Auto steigt und Autogramme gibt.

Trotz des Unfalls wird Djokovic das Turnier in Rom ganz normal fortsetzen können. „Sein Zustand ist nicht besorgniserregend“, teilten die Organisatoren in einem kurzen Statement mit. Auch Djokovic selbst äußerte sich bei X. „Ich ruhe mich im Hotel mit einem Eisbeutel aus. Wir sehen uns am Sonntag“, schrieb der 36-Jährige. Am Sonntag trifft er im Sechzehntelfinale auf den Chilenen Alejandro Tabilo.