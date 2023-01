Skandal bei der Handball-WM: Lübecker beißt Gegenspieler!

Was ist da nur in ihn gefahren? Der für die USA spielende Deutsch-Amerikaner Paul Skorupa hat bei der Handball-WM im Hauptrundenspiel gegen Bahrain seinen Gegenspieler in den Arm gebissen!

Der 23-Jährige, der in Düsseldorf geboren ist, eine amerikanische Mutter hat und seit 2021 für den Zweitligisten VfL Lübeck-Schwartau spielt, sah nach der Aktion erst die Rote Karte und nach Ansicht der Videobilder auch noch die Blaue Karte.

Paul Skorupa sieht nach seinem Biss die Blaue Karte. imago/Bildbyran Paul Skorupa sieht nach seinem Biss die Blaue Karte.

Handball-WM: US-Spieler Paul Skorupa beißt Gegenspieler aus Bahrain

Skorupa droht nun eine Disziplinarstrafe. Der Weltverband IHF hatte die Blaue Karte 2016 eingeführt. Sie signalisiert, dass ein Vorfall im Schiedsrichterbericht erwähnt und der betroffene Spieler möglicherweise für weitere Spiele gesperrt wird.

Die Unparteiischen hatten die Szene, die an die Beißattacke von Uruguays Fußball-Star Luis Suarez bei der WM 2014 erinnert, zunächst gar nicht wahrgenommen. Erst als ihnen Bahrains Husain al-Sayyad seinen leicht blutenden Arm zeigte, überprüften sie die Aktion von Skorupa und verwiesen ihn des Feldes.

„Ich habe es nicht gesehen, aber man sagt, dass er ihn gebissen hat”, sagte US-Trainer Robert Hedin nach der Partie. „Wenn das stimmt, dann ist das eine Rote und eine Blaue Karte.”