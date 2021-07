Auf der Tribüne applaudierte NBA-Star Dennis Schröder, auf dem Feld lagen sich die Spieler in den Armen – und bei Bundestrainer Henrik Rödl kullerten die Tränen. Mit einer bärenstarken Vorstellung haben sich die deutschen Basketballer ihren Olympia-Traum erfüllt und kehren in Tokio nach 13 Jahren auf die große Bühne zurück. Beim Qualifikationsturnier in Split feierte das Team im Finale einen hochverdienten 75:64 (36:34)-Sieg über den Favoriten Brasilien und sicherte sich den Startplatz für die Spiele in Tokio.

Die deutsche Mannschaft erwischte mit zwei schnellen Dreiern einen perfekten Start. Doch das brachte keine Sicherheit. „Die Würfe sind nicht gut im Moment“, sagte Rödl in der ersten Auszeit.

Basketball: Deutschland qualifiziert sich für Olympische Spiele

Danach trumpfte jedoch besonders Moritz Wagner mit starken Aktionen auf und war mit insgesamt 28 Punkten kaum zu stoppen. Brasilien, das alle ihre drei Partien in Split zuvor mit mehr als 25 Zählern Vorsprung gewonnen hatten, konnte von nun an kaum mehr dagegen halten.

Zuletzt hatte ein DBB-Team 2008 in Peking mit dem damaligen Fahnenträger Dirk Nowitzki bei Olympia gespielt. Bei der insgesamt sechsten Teilnahme trifft Deutschland nun in der Gruppe B auf Australien, Nigeria und den Sieger des Qualifikationsturniers in Belgrad (Serbien oder Italien).

Auch für Bundestrainer Rödl ist die Qualifikation nach der enttäuschenden WM 2019 in China (18. Platz) ein großer Erfolg: Sein auslaufender Vertrag hat sich nun automatisch bis zum Ende der Spiele verlängert.